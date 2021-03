Lucrările de infrastructură fără autorizaţie vor fi penalizate cu închisoarea

După ce anul trecut PSD a votat scoaterea de sub incidenţa legii a investiţiilor de infrastructură realizate fără autorizaţii de construire, actuala coaliţie de guvernământ, împreună cu preşedintele Klaus Iohannis vor să reintroducă pedeapsa cu închisoarea de la 3 luni la un an. Este vorba despre un proiect de lege care va reincrimina penal toate aceste abateri care înainte au fost doar sancţionate contravenţional. În ultimul timp a crescut numărul infracţiunilor în executarea lucrărilor de construire, fără să se respecte legislaţia în vigoare, de aceea se doreşte reintroducerea pedepsei cu închisoarea. Proiectul are în vedere lucrările de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căi de comunicație, inclusiv lucrări de artă, rețele și dotări tehnico-edilitare, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de îmbunătățiri funciare, lucrări de instalații de infrastructură, noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente; lucrări de foraje și excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospecțiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze și petrol, precum și alte exploatări de suprafață sau subterane precum şi organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote.