Lucrări spectaculoase la noul pod rutier de pe Canalul Dunăre - Marea Neagră

Vineri, 9 august 2013, a început montajul celui de al doilea tronson al tablierului metalic al podului rutier de la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră. Operațiunea, pe cât de spectaculoasă, pe atât de dificilă, se realizează cu ajutorul celei mai mari macarale plutitoare de la Marea Neagră, „GSP Neptun”, de 1.800 tone forță.Ion Topalof, directorul societății TGTrans Constanța, proiectantul și constructorul tablierului, a declarat că tronsonul aflat în curs de montaj pe malul stâng are lungimea de 53 metri și greutatea de 580 tone.Pe 28 iulie, pe malul drept a fost montat primul tablier, cu lungimea de 58 metri și greutatea de aproape 600 tone.Următoarele 16 panouri vor avea lun-gimi de 10 m și greutatea de 60 t. Conform graficului, podul ar trebui să fie gata în martie 2014, a precizat Ion Topalof. Tehnologia de montaj de pe apă este o premieră în România, a menționat directorul.Podul are următoarele caracteristici: este de tip hobanat, are lungimea totală de 360 metri, des-chiderea centrală de 200 metri, lățimea de 17,4 me-tri, permite circulația pe 4 benzi, iar înălțimea liberă sub tablierul podului în axul canalului este de 18,4 metri. Pilonii de pe maluri, care susțin tablierul podului prin fascicule de hobane, au o înălțime de 66 metri deasupra nivelului mării.Podul face conexiunea directă dinspre autostrada A2 și A4, spre zona de sud a Portului Constanța, precum și o variantă de acces spre Eforie Nord, evitându-se traversarea localității Agigea și implicit a podului actual peste Canalul Dunăre - Marea Neagră. Traficul spre sudul litoralului va fi astfel decon-gestionat, separându-se traficul greu de celelalte autovehicule.