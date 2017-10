Lucrare spectaculoasă la Rafinăria Petromidia. Piesă de 45 de tone, ridicată la 50 metri în aer

Marţi, 17 Noiembrie 2015.

Lucrare spectaculoasă pe platforma Rafinăriei Petromidia, care, din 11 octombrie se află în revizie generală. Cea mai deosebită dintre acestea este montarea unui schimbător de tem-peratură cu fascicul tubular, de 45 de tone, la instalația de hidrofinare benzină.Rolul schimbătorului este de a încălzi materia primă care intră în acestă instalație.Lucrarea a fost una de anvergură, schimbătorul fiind ridicat la peste 50 de metri, cu o macara de 500 de tone. La montajul piesei a fost implicată o echipă de 14 oameni, aparținând companiei Rominserv, contractorul general al KMG International.Rafinăria Petromidia este în revizie generală programată din 11 octombrie 2015, iar în 20 noiembrie este programată repornirea acesteia. Lucrările sunt realizate și coordonate de compania Rominserv, contractorul general al KMG International, dar și de alte 44 de com-panii, fiind implicați în total 3.600 de angajați.„Revizia generală are loc o dată la 5 ani, în acord cu legislația în vigoare pentru funcționarea unei rafinării, iar investiția totală din acest an pentru revizia rafinăriei Petromidia și a diviziei de petrochimie se ridică la 77,5 milioane USD. Revizia tehnică programată are scopul de a asigura un grad ridicat de siguranță a echipamentelor aflate în funcțiune, la un cost scăzut de mentenanță, precum și îmbunătățirea eficienței instalațiilor printr-o disponibilitate mecanică ridicată”, a declarat Yedil Utekov, directorul general al companiei Rompetrol Rafinare.Pe parcursul reviziei generale, compania va asigura livrările de produse către clienți din stocurile proprii și de pe piața regională.v v vPentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor și atingerea obiectivului de zero accidente, companiile de pe platforma Petromidia au luat măsuri suplimentare de protecția muncii și instruirea tuturor subcontractorilor care își vor desfășura activitatea pe platforma Petromidia în această perioadă.Revizia generală vizează, totodată, mentenanța corectivă și preventivă completă a echipamentelor, inspecția tehnică a utilajelor, acestea fiind necesare pentru menținerea funcționării rafinăriei la capacitatea ei nominală. Rafinăria Petromidia are o capacitate instalată de procesare de 14.000 tone pe zi, iar în 2014, a procesat o cantitate record de materie primă - 5,05 milioane tone materii prime. Rafinăria a funcționat anul trecut la capacitate maximă și nu a consemnat nicio oprire programată sau accidentală (365 de zile).Rafinaria Petromidia este operată de Rompetrol Rafinare, companie membră a KMG International.