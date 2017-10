Luaţi-i CFR-ului reţeaua feroviară din portul Constanţa!

2

Titza l-ai intrebat pe fiul de la APC ?

Titza , iata ca ai ascultat sfatul si ai inceput sa-l intrebi pe fiul tau (angajat la APC) despre ce sa mai bati campii in acest zia rcu articole neinteresante , fara sens / fond. Am mai zis-o: nu asa se face presa ca pe timpul cand erai vasnic aparator al PCR si laudai in "Dobrogea Noua" realizarile epocii de aur... Lasa-i pe tinerii jurnalisti sa faca presa in conformitate cu timpurile pe care le traim si retrage-te dracului odata !!! Nu crezi ca a fost prea mult si te-a afectat iremediabil aceasta lovitura de cadere a comunismului in Decembrie ''89 ?!?