Lovitura pentru Chevron: Programul de guvernare al Guvernului Ponta prevede moratoriu imediat pentru exploatarea gazelor de sist

Ştire online publicată Vineri, 04 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

In acest moment, Bulgaria si Franta sint celelalte doua tari din UE care au impus un moratoriu similar. Chevron are in Romania patru licente de explorare si exploatare, toate fiind in faza de explorare a eventualelor zacaminte.Reamintim ca la nivelul Comisiei Europene a fost infiintat, in ianuarie 2012, un grup de lucru privind efectele asupra mediului a fracturarii hidraulice. Alexandru Patruti, seful ANRM, a declarat pentru HotNews.ro in aprilie 2012 ca din acest grup de lucru fac parte si experti romani din cadrul ANRM si Ministerului Mediului. Comisia Europeana a decis insa ca nu este nevoie de o legislatie europeana privind gazele de sist, lasind la latitudinea fiecarui stat membru decizia privind permiterea sau interzicerea procedeului fracturarii hidraulice.