Lovitură de trăsnet! Justiția decapitează Administrația Porturilor Maritime

Portul Constanța este în mare fierbere. Tensiunea i-a crescut până la cota de infarct, în urma izbucnirii a două scandaluri cu grave implicații. În centrul lor se află Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, mai precis acționarul său majoritar, conducerea sa executivă și cea administrativă.Pe data de 28 ianuarie 2019, Curtea de Apel Constanța a anulat procedura de selecție pentru ocuparea funcției de director general al CNAPMC, inițiată în baza hotărârii consiliului de administrație nr. 24 din 28.11.2016. Totodată instanța a anulat actul de numire în funcția de director general a lui Nicolae Dan Tivilichi, câștigătorul procedurii. Trebuie menționat faptul că acțiunea în contencios administrativ a fost deschisă de Mihaela Alina Stăetu, fost director al direcției de infrastructură din cadrul CNAPMC.„Am fost luat prin surprindere de această decizie”, a declarat, ieri, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Nicolae Dan Tivilichi. Tot ieri, acesta a fost convocat la Ministerul Transporturilor. În calitate de acționar majoritar al Administrației portuare, acesta trebui să rezolve situația de criză.O posibilă soluție este să-l numească pe Tivilichi director general interimar până la organizarea unei noi proceduri de selecție, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă.Oare ce temei a avut Curtea de Apel Constanța să anuleze procedura de selecție? Răspunsul urmează să îl aflăm când instanța va redacta motivarea. Bănuiesc că este vorba de o abatere a procedurii de selecție de la litera OUG 109/2011.Sunt curios să aflu ce a determinat-o pe Mihaela Alina Stăetu să conteste procedura în contencios. I-au fost afectate, în vreun fel, interesele? La început, am crezut că a candidat la postul de director general și a fost nedreptățită. Dar, citind procesul-verbal din data de 17 ianuarie 2017, al secretariatului tehnic al consiliului de administrație al CNAPMC, am aflat că pentru postul de director general scos la concurs s-a înregistrat o singură candidatură, cea a lui Tivilichi, iar pentru postul de director economic, doar candidatura Danielei Șerban. Deci, ipoteza unui candidat nemulțumit nu se confirmă.Cine este de vină pentru impasul în are se află Administrația Porturilor Maritime? Responsabilitatea îi revine, în totalitate, Ministerului Transporturilor. El a organizat procedura de selecție, el trebuia să vegheze la respectarea literei și spiritului legii.Istoria se dovedește nedreaptă cu Nicolae Dan Tivilichi, căruia i-a rezervat rolul de victimă în acest caz. Portul Constanța îi datorează renașterea după criza profundă în care ajunsese pe vremea când la „cârma” CNAPMC era Valeriu Ionescu.În centrul celui de al doilea scandal se află adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație al CNAPMC. Printr-un comunicat dat publicității în seara de 28 ianuarie 2019, organizația patronală Constanța Port Business Association informează publicul că a inițiat, la Tribunalul Constanța (cu dosarul nr. 7809/118/2018), demersurile pentru blocarea înscrierii, în registrul comerțului, a hotărârii din 17 decembrie 2018 a adunării generale a acționarilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.La rândul său, Fondul Proprietatea - acționar minoritar al CNAPMC - a formulat o acțiune de anulare a amintitei hotărâri a AGA. Este vorba de dosarul nr. 19/118/2019 de pe rolul Tribunalului Constanța.Organizația patronală și Fondul Proprietatea acuză lipsa de transparență și nerespectarea legii de către acționarul majoritar al CNAPMC la revocarea unor membri ai consiliului de administrație și numirea altora. Cea mai gravă dintre ele este încălcarea dreptului de vot al acționarilor, fapt ce atrage nulitatea absolută a actului administrativ.XXXStimați cititori, nu este prima oară când Justiția intervine în numirea administratorilor de la CNAPMC. În ședința din 7 martie 2016, Tribunalul Constanța a suspendat patru din cei șase membrii ai consiliului de administrație ai companiei.