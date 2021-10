Lovitură de grație pentru HoReCa. Nunțile și botezurile, interzise timp de o lună!

„Parcă suntem blestamaţi, noi cei din HoReCa. Nicio altă activitate economică nu a fost lovită atât de dur. Înţelegem situaţia, am respectat indicaţiile autorităţilor, ne-am vaccinat, am investit în aparatură de dezinfectare şi acum să ne închidă iar? Suntem disperaţi pentru că iar vom trece prin nesiguranţă, fără sprijin de nicăieri, iar ne vom pierde oamenii pe care cu greu reuşisem să-i păstrăm alături de noi. Şi la toate astea se adaugă scumpirile la energie şi la gazele naturale, de nu mai putem face faţă”, ne-a declarat Marin Popa, managerul unui restaurant din staţiunea Mamaia.





Alţi patroni au închis activitatea deja şi au trimis oamenii în şomaj tehnic. „Nunţile şi botezurile erau singurele noastre surse de câştig, pentru că lumea nu mai iese la restaurant să ia masa, să se relaxeze ca înainte, de frică să nu se infecteze cu COVID-19. După ora 20.00 este pustiu. Cei nevaccinaţi n-au voie să intre, şi facturile la gaz şi energia electrică s-au triplat. Vom închide pentru că n-are rost să ţinem deschis pentru câteva mese şi două camere. Lumea care avea rezervare făcută pentru evenimente de familie le-au amânat pentru că nici mirilor nu le convine să plătească pentru 200 de invitaţi şi să vină 50. Spre exemplu, sâmbăta trecută am avut nuntă cu 150 de persoane şi abia au venit 60 de invitaţi care erau vaccinaţi. Nunţile pe care le-am avut rezervate s-au amânat pentru la anul”, ne-a spus Nicu Terzi, patronul unui restaurant.



Petrecerile au fost amânate



Această măsură îi nemulţumeşte şi pe cei care aveau rezervate localurile pentru cel mai frumos eveniment de cuplu: nunta sau botezul. „Ne pare rău că am pregătit totul în amănunt. Am amânat anul trecut nunta şi când am văzut în primăvară că lucrurile se relaxează am antamat localul, am dat avans şi acum suntem puşi iar să amânăm. Noi, părinţii și nașii ne-am vaccinat tocmai să fim legali şi să scăpăm de virus. Dacă iar se impun restricţii vom face petrecerea când scăpăm de pandemie”, ne-a mărturisit Alexandra Mănăilă, o tânără viitoare mireasă. Alte cupluri care aveau botezul în toamnă, înţeleg situaţia şi vor face petrecerea când se va putea. „Trebuia să avem petrecerea de nuntă şi n-am mai făcut-o că am avut un deces în familie. Acum a venit cel mic pe lume şi ne pregăteam de botez. Îl vom creştina la biserică, iar petrecerea va fi una mare şi pentru nuntă şi pentru botez şi o vom face la un moment dat. Important este să fim sănătoşi şi să scăpăm de pandemie”, a spus Violeta Olteanu, o mămică încrezătoare în ziua de mâine.





Fără nunţi, botezuri şi petreceri private începând de luni, 25 octombrie, pe o perioadă de 30 de zile. Anunţul făcut de Cseke Attila, a căzut ca un trăsnet pe administratorii de restaurante care organizau evenimente de familie. Toţi înţeleg situaţia sanitară critică prin care trece România din cauza valului patru al pandemiei de coronavirus, dar se tem, cei mai mulţi dintre ei, că iar sunt lăsaţi ai nimănui şi că nu vor avea ce face altceva, decât să tragă zăvorul şi să falimenteze. Incertitudinea este legată şi de faptul că nimeni nu ştie cât va dura şi ce urmează după încă o închidere a industriei.