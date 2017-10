Loteria bonurilor fiscale e descurajantă pentru cei săraci

Nu vă grăbiți să strângeți bonurile fiscale. Prima extragere din cadrul loteriei inițiate de Ministerul Finanțelor Publice va avea loc în luna iulie 2015. Între timp, s-a schimbat și proiectul de organizare a acesteia.Trebuie precizat faptul că Loteria bonurilor fiscale are scopul de a stimula persoanele fizice să solicite bonurile fiscale pentru orice achiziție de bunuri și servicii. Ea va contribui la combaterea micii evaziuni fiscale și la reducerea economiei subterane.Conform proiectului inițial, participanții la loterie ar fi trebuit să înregistreze bonurile fiscale într-un sistem informatic. Câștigătorii urmau să fie desemnați prin extragerea numerelor care indicau poziția din sistemul de înregistrare. Se preconiza ca în fiecare județ să se acorde 10 premii în fiecare lună, a câte 1.200 de lei.În ordonanța de organizare s-a renunțat la sistemul înregistrării bonurilor fiscale într-un sistem informatic. Loteria va fi organizată lunar (și ocazional) și constă în extragerea aleatorie a două valori, după cum urmează:- un număr cuprins în intervalul dintre 1 și 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;- o dată calendaristică reprezentând ziua emiterii bonului fiscal, aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care se organizează Loteria.La extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii, iar la extragerile ocazionale participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice.Extragerea lunară are loc în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, iar extragerea ocazională, după minimum 15 zile de la sfârșitul intervalului calendaristic prevăzut pentru participarea la Loterie.Extragerile sunt efectuate în prezența Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor, din care fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv al Companiei Naționale „Loteria Romana”.Rezultatul extragerilor va fi publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, unde va rămâne timp de minimum 30 de zile.Un bon fiscal este considerat câștigător dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:- a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcționează legal;- sunt lizibile toate informațiile obligatorii, așa cum sunt prevăzute de lege;- valoarea lui totală, fără subdiviziunile leului, este egală cu valoarea numărului extras;- a fost emis în ziua corespunzătoare celei de a doua valori extrase;- nu are menționat, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului;- a fost emis pentru vânzarea de bunuri sau prestări de servicii către persoane fizice.Pentru a ridica premiile, câștigătorii trebuie să depună bonul fiscal câștigător, în original, la orice unitate teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, alături de copia actului de identitate sau a pașaportului titularului bonului și de o declarație tip.Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentând termenul de decădere din dreptul de a revendica premiul.Premiile se virează de către Ministerul Finanțelor Publice în contul bancar al câștigătorului, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu până la 60 de zile, în situațiile în care există suspiciuni de fraudă.La solicitarea titularului bonului fiscal, unitatea teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, unde a fost depus originalul bonului fiscal câștigător, eliberează o copie certificată după acesta.O persoană poate revendica un singur premiu aferent unei extrageri. La extrageri pot participa doar persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.Fondul anual de premiere și repartizarea lunară a acestuia sunt stabilite de Ministerul Finanțelor Publice. În vederea obținerii valorii câștigătoare pentru un bon fiscal, după centralizarea situației bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termen, fondul lunar de premiere se împarte la numărul total al bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obținută se rotunjește la leu în favoarea câștigătorului.În cazul în care într-o lună calendaristică nu există niciun câștigător, fondul de premiere se reportează pentru extragerea următoare.Noul sistem este discriminatoriu, întrucât dezavantajează marea categorie a populației sărace, care face cumpărături de bani puțini. Să luăm două exemple. Presupunem că s-a extras un bon cu valoarea de 12 lei. Este foarte probabil ca, în fiecare zi, la nivelul întregii țări să fie sute sau mii de bonuri fiscale de 12 lei. Fondul de câștiguri se va împărți la toate aceste bonuri câștigătoare. Astfel, valoarea unui câștig individual va fi descurajant de mică, putând ajunge la câțiva lei.Să presupunem, acum, că valoarea extrasă a bonului este de 852 de lei. În acest caz, este puțin probabil ca, la nivelul întregi țări, să existe mai mult de zece bonuri câștigătoare. Întrucât, fondul de câștiguri se va împărți la un număr mic de persoane, câștigul individual va fi consistent.Rezultă că, din cauza caracterului discriminatoriu, loteria nu va stimula masa mare a populației sărace să susțină sistemul de combatere a evaziunii fiscale.