Logan, Duster și Sandero, în topul celor mai bine vândute mașini în Rusia

Ştire online publicată Joi, 14 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Logan, Duster și Sandero s-au situat anul trecut în topul celor mai bine vândute 25 de modele în Rusia, conform datelor publicate de Association of European Businesses (AEB), însă livrările de autoturisme și vehicule comerciale ușoare au scăzut cu 36%, al treilea an de declin consecutiv, pe fondul problemelor cu care se confruntă economia și al deprecierii rublei, transmite Agerpres.ro.În 2015, pe primul loc în topul celor mai bine vândute mașini în Rusia s-a situat Lada Granta (152.810 unități), fabricat de AvtoVAZ, urmat de Solaris, de la Hyundai (114.644 unități), New Rio de la Kia (97.097 unități) și Polo de la Volkswagen (45.390 unități). Pe locurile cinci și șase se aflau Duster și Logan, cu 43.923, și, respectiv, 41.311 vehicule, în timp ce locul 11 a fost ocupat de Sandero, cu 30.221 vehicule.Duster, Logan și Sandero sunt fabricate de Renault.Anul trecut, au fost vândute în Rusia 1,6 milioane de autoturisme și vehicule comerciale ușoare, față de 2,49 milioane de vehicule în 2014 — cel mai semnificativ declin de la precedenta recesiune cu care s-a confruntat Rusia — în 2009. Anul acesta, cererea va scădea probabil cu încă 4,7%, la 1,53 milioane de vehicule, a anunțat joi Joerg Schreiber, președintele Association of European Businesses.Deprecierea rublei 'creează o situație dificilă pentru producătorii auto, determinând majorarea prețurilor. Totuși, 2016 va fi un an mai puțin turbulent pentru piața auto, ritmul declinului se va atenua', a dat asigurări Schreiber.În decembrie, livrările auto pe piața din Rusia au înregistrat un declin de 46%, la 147.000 vehicule, în linie cu estimările analiștilor.Recesiunea cu care se confruntă Rusia pune într-o situație dificilă alianța Renault — Nissan, care controlează cel mai mare producător auto rus, AvtoVAZ. Cei trei parteneri au ca obiectiv pentru acest an să ajungă la o cotă de piață de cel puțin 40% anul acesta.În decembrie, în topul celor mai bine vândute 25 de mașini în Rusia s-a situat Lada Granta (11.529 unități), fabricat de AvtoVAZ, urmat de modelul Solaris de la Hyundai (9.359 unități), New Rio de la Kia (8.177 unități). Pe locurile patru și șase se află Duster și Logan, cu 5.298, și, respectiv, 3.557 vehicule, în timp ce locul 13 a fost ocupat de Sandero (2.646 unități).Piața auto din Rusia trece prin momente dificile și va înregistra anul acesta un declin al vânzărilor de 30%, a avertizat recent Marcus Osegowitsch, șeful subsidiarei ruse a Volkswagen (VW).'Previziunile Association of European Businesses (AEB) privind o scădere de 25% a livrărilor pe piața rusă sunt optimiste. Va fi mult mai rău. În primele cinci luni ale anului, s-a înregistrat un recul de 38-40%, dar acest ritm nu va continua, iar declinul anual va fi în jur de 30%', a afirmat Osegowitsch.Declinul economiei și deprecierea rublei au determinat producătorii auto să-și reducă producția, să ofere reduceri sau să scadă prețurile.Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit în opt ani un jucător de notorietate pe piața auto europeană.