Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanțelor periculoase

Ştire online publicată Marţi, 24 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

va organiza, în parteneriat cudin cadrul, în data de, începand cu ora, la sala de conferințe a CCINA Constanța, b-dul Alexandru Lapusneanu 185A, etaj II, intrarea Agentia.BRD, seminarul:Evenimentul, marcheazăși se înscrie in campania EU-OSHA, “” ,care isi propune sa crească gradul de conștientizare cu privire la riscurile prezentate de substanțele periculoase la locul de muncă, precum și să promoveze o cultură a prevenirii riscurilorSubstanțele periculoase de la locul de muncă pot cauza o mare varietate de probleme de sănătate și de boli, generând și riscuri la adresa securității. Campania “Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanțelor periculoase” 2018-2019 își propune să crească gradul de conștientizare cu privire la riscurile prezentate de substanțele periculoase la locul de muncă, precum și să promoveze o cultură a prevenirii .Seminarul se înscrie, în actiunile prin care EU-OSHA- agenția UE pentru securitate și sănătate în muncă- vaare misiunea de a face locurile de muncă mai sigure, mai sănătoase și mai productive în Europa.Tematica seminarului isi propune sa dezbata urmatoarele aspecte:-Atentia deosebita acordata problemelor locului de muncă-Combaterea riscurilor la sursă, prin soluții tehnice, organizatorice, prin management performant, în special prin utilizarea evaluării riscurilor și prin implementarea rezultatelor acesteia-Succesul implementării soluțiilor tehnice și organizatorice la locul de muncă.-Evenimentul se adresează atat specialistilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cat si managerilor, lucrătorilor și reprezentanților acestora, care împreună trebuie să colaboreze pentru prevenirea riscurilor și promovarea sănătății la locul de muncă.Sunt invitate persoanele cu responsabilitati in domeniu, reprezentanti din conducerea societatii dvs si reprezentanti ai salariatilor.Informații suplimentare și înscrieri la tel: 0241 550960 CCINA Constanța, persoana de contact Corina Ürmösi