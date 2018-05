Liviu Dragnea atacă dur BNR: "Prea seamănă, prea sunt coordonate unele acţiuni de la BNR"

1

Mai catolic decat Papa si mai stalinist decat Stalin

Parca aud.BNR este vanduta agenturilor straine si unor forte obscure straine de neam si de tara.Iar incepe cu "romanul".Romanul in sus romanul in jos.Romanul are numai dusmani.El este protectorul romanilor.Soros nu este bagat in afacerea asta cu BNR ? Va fi. Va spun sincer.Am trait in vremurile staliniste.Noaptea mintii.Acest om,Dragnea l-a intrecut pe Stalin.Mi-e dor de Ceausescu.In ce hal am ajuns.Triste vremuri.