LIVE TEXT / Eugen Teodorovici, anunţ de ultimă oră. Schimbări în 2019

LIVE TEXT / Eugen Teodorovici, anunț de ultimă oră. Schimbări în 2019







Cele mai importante declarații ale ministrului de Finanțe:



Un proiect de ordonanță de urgență le cuprinde. Aceasta va adoptată până la finalul anului acesta.



În primul rând sunt o serie de instrumente financiare. Primul dintre dintre instrumente este fondul de dezvoltare și investiții, de 10 miliarde de euro.





Nicio autoritate locală nu poate avea mai mult de două componente în același timp. Acest instrument se aplică și universităților, care își pot face investițiile.





Un alt instrument este cel legat de finanțare a contractelor de parteneriat public-privat. Din acest fond se vor face finanțările către instituțiile publice care intră în aceste proiecte.





Un alt instrument este cel referitor la stațiunile balneare. Alocarea bugetară va fi de aprox 310 milioane de lei.



Un alt program important este programul growth.





Un alt subiect ar fi cel legat de ce s-a discutat, referitor la asigurarea pensiilor și salariilor.





La partea de pensii, prevederile din OUG: de la 1 septembrie punctul de pensie se majorează cu 15%, suma va fi 1.265 lei.



Va continua acordarea de voucere de vacanță, la un nivel de 1.450 de lei.





Pentru sectorul de educație,salariul în 2020, salariul va crește de la 1 septembrie 20120 cu ce era în legea salarizării pentru 2022.





Sunt si câteva măsuri menite să intensifice acea zonă de disciplină financiară. Am spus că MPF trebuie să aibă un rol activ. Pentru prima oară în administrația din România, ministrul de Finanțe poate aproba limite lunare pentru creditele de angajament, poate să modifice limitele în cazuri deosebite.





O discuție am văzut vizavi de companiile de stat, că guvernul ia an de an partea de resurse financiare din care pot investi. Schimbăm abordarea.





Nu se măresc taxele pe viciu. Aceste taxe care sunt azi aplicate se vor intra la bugetul de stat care alocă la sănătate, cultură.







Stabilirea unui plafon la gaze naturale. Din păcate comportamentul unor companii arată un dispreț față de ce înseamnă economia din România. Asa că se propune o limitare de 68 de lei megawatt/oră pentru trei ani de zile.







Profiturile sunt cele mai mari. O să cred că băncile sunt parteneri loiali când ambii parteneri vor câștiga, firmele, companiile și băncile. Sunt diferențe foarte mari între dobânzile la credite și cele la depozite.







Taxa pe activele băncilor, taxa pe lăcomie, aplicată dacă ratele Robor la 3 și luni stabilesc o anumită marjă. Când e depășită valoarea de 1,5% (pragul minim), taxa pe lăcomie devine 0,2%













sursa: hotnews.ro, stirileprotv.ro