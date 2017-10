Litoralul românesc va fi mai ieftin decât cel al bulgarilor şi al grecilor

În aprilie,

Litoralul românesc va fi mai ieftin decât cel al bulgarilor și al grecilor

Hotelierii constănțeni și agențiile de turism au ajuns la acord în privința tarifelor care vor fi practicate în intervalul aprilie – mai din acest an. Potrivit reprezentanților organizațiilor din sector, prin stabilirea unor oferte și în extrasezon, numărul turiștilor care vor veni în acest an pe litoral va fi unul mult mai mare decât în anii precedenți. Mai mult decât atât, strategia vizează chiar creșterea competitivității turismului românesc în raport cu turismul din Bulgaria și Grecia, prin prețuri atractive și servicii la cele mai înalte standarde. „Profitând de faptul că la începutul lunii aprilie, la București, se va desfășura summit-ul NATO, încercăm să îi aduce pe bucureșteni pe litoralul românesc, astfel încât ei să nu fie nevoiți să aleagă alte destinații externe. Încă de la începutul acestei săptămâni am purtat discuții cu hotelierii din Mamaia pentru a stabili tarifele și pachetele turistice pentru perioada respectivă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Corina Martin, președintele Asociației de Promovare a Turismului „Litoral”. Pentru stabilirea unor tarife concurențiale, s-au luat în calcul ofertele deja lansate pe piață ale hotelierilor bulgari și greci. Astfel, în intervalul 1 aprilie – 1 mai, cazarea la un hotel de trei stele din stațiunea Mamaia va costa între 8 și 8,5 euro de persoană pe noapte. „Strategia noastră a vizat în principal să oferim niște tarife cât mai mici în comparație cu cele ale concurenței, referindu-ne în acest caz la Bulgaria și Grecia. Astfel, un calcul simplu arată că o noapte de cazare pe litoralul românesc costă un cuplu între 16 și 17 euro pe noapte, spre deosebire de 23 de euro cât este, spre exemplu, la bulgari. Încercăm, de asemenea, ca pachetele să fie în regim de demi-pensiune sau măcar să le vindem cu mic dejun inclus, pe o perioadă cuprinsă între două și trei zile. Tarifele au fost gândite tocmai pentru a fi cele mai mici de pe piață în momentul de față”, a mai adăugat președintele. Mai mult decât atât, din câte se pare, strategia celor mai mici prețuri la cazare va fi continuată și în timpul sezonului estival, Corina Martin apreciind că majorarea aplicată de hotelierii români este mult mai mică, între 5 și 7%, decât cea a vecinilor de la sud de Dunăre, care va fi de cel puțin 10%. Încrederea organizațiilor din turismul de pe litoral că 2008 va fi un sezonul mai mult decât productiv este alimentată și colaborarea ce urmează a fi parafată cu unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața aviatică de low-cost din Europa. „În perioada 12-15 februarie, o delegație formată din reprezentanți ai Asociației «Litoral» și ai Aeroportului «Mihail Kogălniceanu» se va deplasa la Dublin pentru semnarea contractului cu compania aeriană. Odată ce actul va fi semnat, vom reuși să asigurăm turiștilor străini care vin în România o nouă modalitate de acces pe stațiunile de pe litoral”, a încheiat președintele.