Litoralul îi aşteaptă pe moldoveni. Curse zilnice pe ruta Chişinău - Constanţa

Litoralul îi așteaptă pe moldoveni. Curse zilnice pe ruta Chișinău - Constanța

Cum problema vizelor pentru cetățenii din Republica Moldova a fost rezolvată (începând cu data de 28 aprilie 2014 aceștia nu vor mai avea nevoie de vize pentru spațiul Schengen și pentru Uniunea Europeană), touroperatorii s-au pus pe treabă și speră să aducă anul acesta în România mult mai mulți turiști.„Dacă anul trecut am reușit să aducem, pe litoralul românesc, împreună cu partenerul român Bibi Touring, câteva sute de turiști moldoveni, pentru sezonul de iarnă am avut 17 autocare, ceea ce a reprezentat peste 1.800 de turiști care au ales stațiuni precum Sinaia, Poiana Brașov și Predeal. 2014 este un an crucial pentru colaborarea turistică dintre Republica Moldova și România. Agențiile de turism moldovenești nu cunosc încă bine România. Deși nu ați crede, nici turiștii moldoveni. Dacă România nu va face o promovare agresivă în acest an în Republica Moldova, nu va profita de conjunctura actuală, pentru că sunt și alte țări care doresc turiștii moldoveni. Potențialul este mare, iar scopul meu este de a aduce, împreună cu partenerul român, peste 100.000 de turiști moldoveni în România, în următorii ani”, a precizat Alex Filipski, directorul general al Voyage Center Philipsky Tour.Potrivit reprezentanților Bibi Touring, turiștii moldoveni pot fi atrași să își petreacă vacanțele pe litoralul românesc dacă, în acest an, vor be-neficia de oferte promoționale, la prețuri foarte atractive.