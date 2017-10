Litoralul, cu ochii după… moldoveni!

Zilele acestea, o delegație din Republica Moldova, din care fac parte și președintele ANAT de peste Prut și directorul unei mari agenții de turism de acolo, sunt în inspecție și în… negocieri, pe litoralul românesc.Ucraina nu va mai reprezenta, cel puțin pentru acest sezon estival, una dintre destinațiile preferate ale moldovenilor, așadar Mamaia și stațiunile din sudul litoralului se vor bate să nu-i „scape” pe aceștia spre Turcia sau Bulgaria. Iar cifra nu ar fi deloc una de neglijat.Potrivit președintelui ANAT Republica Moldova, Alexandr Juraveli, Ucraina a reprezentat una dintre destinațiile cele mai căutate de către moldoveni. Litoralul de acolo atrage vară de vară în jur de 15.000 - 20.000 de turiști de peste Prut, însă asta doar oficial. Președintele ANAT Republica Moldova spune că, de fapt, cifra sare de 50.000. Pe de altă parte, litoralul turcesc a atras anul trecut undeva la 55.000 de moldoveni, iar cel bulgăresc, în jur de 52.000.„În ultimii ani, din cauza faptului că s-au introdus vizele pentru România, din 14.500 de turiști care au venit aici, doar 10% s-au odihnit pe litoral, restul au ales muntele și stațiune balneoclimaterice. Acum, toată piața din Ucraina ar putea veni în România. Litoralul de acolo era aproape, turiștii s-au obișnuit, prețurile erau mici”, a precizat Alexandr Juraveli.Sudul litoralului, o dezamăgireSă nu credeți însă că moldovenii vor fi dispuși să accepte chiar orice. Delegația a fost în vizită și în câteva stațiuni din sudul litoralului, însă nu prea au fost pe placul lor.„Ieri (n.r. - marți), am vizitat mai multe stațiuni din Sud, dar - spun cu mare părere de rău - nu s-a schimbat nimic, nu s-a renovat, plajele nu sunt amenajate. La vecinii bulgari, unele stațiuni sunt pline deja de turiști”, a precizat Anatolie Ghicul, directorul general al unei mari agenții de turism din Republica Moldova.Nici regimul vizelor nu ne avantajează, dar nici faptul că nu există multe spații de joacă și de distracție pentru copii și că nu se organizează excursii. Dacă pentru bulgari viza se obține foarte ușor, în schimbul sumei de 35 de euro, fără interviuri și alte documente, pentru România lucrurile sunt mai complicate. E drept, cine are pașaport biometric poate intra în țară fără nicio problemă, însă numărul acestora nu este foarte mare, așadar, cei care ar dori să vină pe litoral ar trebui să solicite viză. Este gratuită, așadar un punct în plus față de bulgari, însă solicitantul trebuie să facă dovada că are în cont cel puțin 500 de euro, să prezinte certificatul de naștere, adeverință de salariat, precum și alte documente, iar timpul de așteptare ajunge până la o săptămână.Oferte speciale pentru moldoveniCorina Martin, președintele Asociației Litoral - Delta Dunării, a precizat că deja sunt discuții cu mai mulți hotelieri de pe litoral pentru a se crea pachete cu prețuri mai atractive, special pentru turiștii din Republica Moldova, pentru a-i convinge să vină pe litoralul românesc. Ba mai mult, aceasta spune că intenționează, pe viitor, să pună la punct un program special pentru Republica Moldova, cu un preț fix, să fie simplu de vândut.De altfel, prețul este unul dintre aspectele punctate de membrii delegației moldovene. Cum Bulgaria are pachete extrem de atractive și condiții pe măsură, litoralul românesc ar trebui să poată concura și la acest capitol.