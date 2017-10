Litoralul bulgăresc / Hotelierii continuă ofertele promoţionale şi în iunie

Litoralul bulgăresc / Hotelierii continuă ofertele promoționale și în iunie

Dacă primele patru luni ale anului au fost caracterizate, pentru destinația Bulgaria, de o creștere foarte mare a rezervărilor tip early booking față de anul precedent, pentru luna iunie mai mulți hotelieri pregătesc oferte promoționale și reduceri, anunță reprezentanții Travel Planner - touroperator și consultant specializat pe destinația Bulgaria. Potrivit prognozelor meteo, vremea va fi ideală în această perioadă, propice pentru plajă și îmbăiere. De asemenea, în iunie este o perioadă mai liniștită, mai puțin aglomerată, condiție ideală de a beneficia de o vacanță de 4 - 5 stele la preț de 2 - 3 stele.Ofertele promoționale pentru iunie vor implica reduceri cuprinse între 10% și 55%. Hotelurile sunt în marea lor majoritate all inclusive, poziționate pe plajă sau la mică distanță de mare. Iată câteva exemple de astfel de hoteluri: Astera (4*) și Atlas (4*) din Nisipurile de Aur, Club Evrika (4*) și Royal Palace Helena Park (5*) din Sunny Beach.„Hotelierii din Bulgaria sunt încrezători că vor avea un sezon bun. Vreau să subliniez că piețele pe care se concentrează aceștia și de pe care sunt înregistrate creșteri sunt Rusia, dar și România. O ușoară creștere se înregistrează și dinspre Marea Britanie, iar piața scandinavă stagnează. În schimb, piața germană este în scădere. Recomand turiștilor să nu aștepte ofertele last-minute, deoarece riscă să nu mai găsească locuri la hotelul preferat, în stațiunea preferată, și să-și facă rezervările în timp util. Amintesc că luna august este mereu foarte aglomerată”, precizează Sebastian Constantinescu, directorul general al Travel Planner.Potrivit acestuia, și în acest an hotelierii de pe litoralul vecin au efectuat investiții în renovări și în infrastructură, în aqua park-uri și modernizări ale camerelor. Unele lanțuri hoteliere și-au extins portofoliul și au îmbunătățit serviciile all inclusive. De asemenea, s-au îmbunătățit locurile de parcare, aspect extrem de important ținând cont că turiștii din România și Bulgaria merg, în marea lor majoritate, cu automobilul propriu.