Listele de şomaj tehnic provoacă un nou scandal la „Daewoo – Mangalia“

Listele de șomaj tehnic provoacă un nou scandal la „Daewoo – Mangalia“

Conducerea companiei „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” a trecut la aplicarea așa numitului „plan managerial de urgență II”, al cărui scop este reducerea cheltuielilor cu forța de muncă. Prima măsură anunțată este trimiterea în șomaj tehnic a 34 de lucrători din rândul personalului indirect productiv, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Marin Florian, liderul Sindicatului „Navalistul”. „Administrația nu a respectat preve-derile legale – susține acesta. Pe lista celor cărora li se aplică măsura au fost trecute câte două - trei persoane din fiecare birou, ceea ce contravine Codului Muncii, care arată că măsura se aplică în cazul întreruperii activității an-gajatorului, nu a angajatului. Sindicatul a comunicat administrației că va ataca măsura în justiție.” Cine are dreptate: sindicatul sau conducerea companiei? Să vedem ce spune Codul Muncii. În articolele nr. 52 și 53 se precizează: „Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în următoarele situații: (…) d) în cazul întreruperii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; (1) Pe durata întreruperii temporare a activității angajatorului, salariații beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. (2) Pe durata întreruperii temporare prevăzute la alin. (1) salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității.” După cum se vede, textul legii dă dreptate sindicatului. „Când trimite în șomaj tehnic doi – trei lucrători din fiecare birou, conducerea nu poate justifica prin nimic că e vorba de întreruperea temporară a activității companiei sau a unui sector de activitate. Pe de altă parte, nu poate justifica din punct de vedere legal de ce a operat o anume selecție. Cei nominalizați ni s-au plâns că se simt discriminați. Ei consideră că această măsură echivalează cu o sancțiune” - a declarat Marin Florian. Sindicatul are informații că viitoarele loturi de lucrători trimiși în șomaj tehnic vor fi stabilite după aceeași metodă. „Dintre cei 400 de vopsitori, număr în care sunt incluși și subcontractorii, pentru 114 angajați se va aplica măsura șoma-jului tehnic. Și în cazul lor ne vom adresa justiției” - atenționează liderul sindical. În prezent, spune Marin Florian, managementul societății lucrează la lista celor 280 de persoane care vor fi concediate. După ce o va primi, sindicatul va face propriile observații și propuneri. Pe data de 17 octombrie, Sindicatul „Navalistul” va organiza un miting de protest în Mangalia. „Concedierile nu se datorează salariaților ori crizei eco-nomice. Cauza o reprezintă manage-mentul dezastruos. Acționarul majoritar nu are de gând să facă profit în România” - afirmă liderul sindicatului.