"Lista neagră" a navigatorilor - mit sau realitate?

Mihalcioiu e un impostor

Isi face reclama in ziarul vostru si incearca sa ia bani degeaba. Ajuta niste ucrainieni sau africani si cotcodaceste un an an. Terminalele portuare pot bana marinarii care violeaza reglementarile legale. Crewingul firmelor cer relatii despre navigatori cand trec de la o firma la alta, mai ales la greci. Nimeni n-a sanotat sindicatul marinarilor romani, in afara de Mihalcioui si de Stoica. Lumea s-a prins ca nu fac nimic pentru marinari, umbla numai dupa cascaval.