Lipsa educaţiei financiare îi împiedică pe români să-şi investească economiile profitabil

Lipsa educației financiare îi împiedică pe români să-și investească economiile profitabil

În schimb, o treime din depozite, însumând 55 de miliarde de lei, sunt pe termen foarte scurt. Acești bani nu produc de loc sau produc extrem de puțin, întrucât băncile sunt obligate să-i țină la dispoziția clienților.Dacă bancherii sunt preocupați să repună banii în circulație, pentru a câștiga din comisioane și dobânzi, deponenții sunt interesați doar să își țină economiile la loc sigur și să poată dispune oricând de ei. Nu-i interesează nivelul dobânzilor. De altfel, de când acestea au scăzut sub 1%, până la 0,5% și chiar mai jos, plasamentele bancare nu mai sunt privite de către populație și agenții economici ca o investiție. Diferența de dobândă între un depozit pe o lună și unul pe șase luni sau un an fiind nesemnificativă, nu mai stârnește niciun interes. Unde mai pui că veniturile din dobânzi sunt impozitate de statul român cu o cotă de 16%.Altele erau vremurile când băncile se luptau între ele să câștige deponenții și ofereau dobânzi de 7 - 10% și chiar mai mari. Plasamentele bancare erau privite de populație ca o investiție.Astăzi, administratorii celor mai mari fonduri de investiții din România ar dori să atragă, în investițiile de pe piața de capital, cele 55 miliarde de lei, care nu produc nici pentru bănci, nici pentru economie și nici pentru deponenți. Ei consideră că educația financiară deficitară reprezintă unul dintre motivele preferinței românilor pentru depozitele bancare, în detrimentul plasării economiilor în fonduri de investiții, pe piața de capital sau alte instrumente financiare.Un sondaj IMAS arată că prima sursă de sfaturi despre cum să-ți gestionezi banii o reprezintă familia și prietenii. Peste jumătate dintre femei (55%) și aproape 40% dintre bărbați recurg la astfel de sfaturi neprofesioniste cu privire la modul de investire a economiilor. Un sondaj Standard & Poor’s arată că România are cel mai scăzut grad de educație financiară din Uniunea Europeană„Este foarte probabil ca românii să solicite cui nu trebuie dintre apropiați sfaturi despre cum să-și investească banii agonisiți cu atâta trudă”, a declarat Lucian Anghel, președintele consiliului de administrație al Bursei de Valori București, la evenimentul „Primăvara investițională”, organizat de BVB.Este de necontestat faptul că, spre deosebire de bănci, piața românească de capital continuă să asigure randamente bune pentru investiții, cu mult superioare dobânzilor practicate de acestea la depozitele în lei.„Cine ține 10.000 de lei la bancă, câștigă o dobândă de 100 de lei într-un an. Dacă plasează banii într-una din companiile de top ale pieții, randamentul poate ajunge chiar la 1.000 de lei - dobânda bancară pe zece ani. Este adevărat, dacă ar vrea să vândă pachetele de acțiuni peste trei - patru luni, este posibil să le vândă în pierdere. Regula este să investești din economii, să nu plasezi toți banii pe bursă”, afirma, în noiembrie 2016, Sorin Trandafir, director operațional în cadrul societății de servicii de investiții financiare Interfinbrok Corporation SA.În 2016, Bursa de Valori București a acordat cele mai mari dividende la nivel internațional, tendința menținându-se și în 2017. Se estimează că, și în acest an, piața românească de capital va acorda cele mai mari dividende din lume, randamente de peste 7%, iar unele companii vor distribui dividende cu două cifre. Recent, Guvernul a anunțat că minim 90% din profitul companiilor de stat pe anul 2017 va fii distribuit sub formă de dividende. Drept urmare, firmele de stat listate la bursă devin și mai atractive.Aceste informații ar trebui să stârnească curiozitatea și interesul cititorilor. Din păcate, numărul celor preocupați de știrile cu caracter economic și mai ales al celor referitoare la piața de capital este extrem de mic. Este și aceasta o confirmare a lipsei culturii financiare.Cine trebuie să asigure educația financiară a populației? Școala nu o are printre obiectivele sale și mă tem că nu o va avea vreodată, chiar dacă există câteva sporadice și timide, realizate din inițiativa unor instituții financiar-bancare. Presa nici atât, ea trebuie să țină cont de preferințele publicului.Rezultă că cei direct interesați, fondurile de investiții și Bursa de Valori București, trebuie să facă eforturi și să investească în dezvoltarea culturii financiare a românilor. Începutul s-a făcut. În 2017, Bursa de Valori București a început să se orienteze către investitorii individuali. „Prin proiectele consacrate ale BVB, precum Forumul Investitorilor Individuali, platformele educaționale online și instrumentele de tranzacționare dedicate investitorilor de retail, am ajuns să creăm un ecosistem fără precedent în Europa de Sud-Est. Suntem cea mai dinamică bursa din regiune”, susține Ludwik Sobolewski, CEO al BVB.