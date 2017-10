Linie de credit cu dobândă fixă pentru firme

Bank Leumi a lansat o linie de credit în lei, numită Business Plus, prin care firmele beneficiază de dobândă fixă de 8,9% pe an și de acces gratuit la serviciile de internet banking. De asemenea, comisioanele pentru operațiunile efectuate online au fost micșorate cu 30%. Perioada de creditare a Business Plus este de 6-12 luni. Linia de credit se adresează companiilor care vor să acopere plățile curente, salariile, utilitățile, datoriile către stat și furnizori și alte cheltuieli operaționale. În plus, banca a lansat și un calculator online al necesarului de finanțare, care poate fi găsit la adresa www.leumi.ro/calculator_credit. „Cei care trimit o cerere de consiliere pe internet vor fi contactați în cel mult 48 de ore de un specialist al băncii, pentru recomandări personalizate, pe baza rezultatelor obținute după folosirea calculatorului”, spune Laurențiu Mitrache, președintele executiv al Bank Leumi. În ultimul an, portofoliul de credit al băncii s-a comprimat cu 3%, la 881,84 milioane lei, însă profitul a crescut cu 60%, la 12,74 milioane lei, potrivit raportului financiar al instituției bancare. Leumi Bank a atras venituri totale de 269,03 milioane lei, în creștere cu 27% față de anul precedent, în timp ce cheltuielile au crescut cu 26%, la 254,87 milioane lei.