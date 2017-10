Linia ro-ro Pendik - Constanţa, un experiment eşuat

Linia ro-ro Pendik - Constanța, un experiment eșuat

La mijlocul lunii septembrie 2012, după 11 luni de funcționare, linia ro-ro dintre porturile Constanța și Pendik (Istanbul) a fost suspendată. Decizia companiei de navigație U.N. Ro-Ro Ęțletmeleri, din Turcia, i-a luat prin surprindere pe toți partenerii din România: Societatea Comercială de Transport Maritim și de Coastă „C.F.R. Ferry-Boat”, care a pus la dispoziție terminalul din portul Constanța, și agentul navei.Linia înregistrase o creștere continuă. Numărul truck-urilor cu mărfuri debarcate și îmbarcate din portul Constanța ajunsese la 1.500 pe lună. Este drept, ro-ro-urile veneau și plecau pe jumătate goale, dar toată lumea privea cu încredere partea plină a… navelor.Pe 20 noiembrie 2011, la inaugurarea acestei rute de transport maritim, Sedat Gumusoglu, președintele companiei U.N. Ro-Ro Ęțletmeleri A.Ț., declara că se dorește realizarea unui trafic de 30.000 de vehicule pe an, în ambele sensuri. Nu precizase că și-a propus atingerea țintei chiar din primul an de activitate.Care au fost motivele suspendării liniei? Va fi redeschisă vreodată? Când anume? Niciunul dintre partenerii români ai U.N. Ro-Ro Ęțletmeleri nu știe răspunsul la aceste întrebări. Au crezut mai întâi că e vorba de o întrerupere scurtă, de o săptămână-două, după care au sperat că ro-ro-urile vor acosta în portul Constanța în luna decembrie sau cel târziu în ianuarie. Acum își fac iluzii că linia va funcționa din luna mai.Marian Ionescu, directorul Societății Comerciale de Transport Maritim și de Coastă „C.F.R. Ferry-Boat”, nu-și poate imagina că turcii au abandonat definitiv această rută. „Au investit 250.000 de euro în platforma din terminalul ferry-boat, din portul Constanța, în contul chiriei. Mai au de recuperat circa 100.000 de euro” - spune Ionescu.Pe site-ul armatorului turc nu există nicio informație care să-i avertizeze pe transportatorii auto că linia ro-ro spre Constanța a fost suspendată sau că va fi reluată cândva. Pur și simplu, ruta Con-stanța și Pendik a fost scoasă din programul de navigație și cu asta… basta! Turcii au fost atât de meticuloși încât au șters-o și de pe harta liniilor de navigație din pagina web, fapt ce mă face să cred că n-au de gând să o redeschidă.Am considerat că nu e suficient ce aflasem și am solicitat companiei U.N. Ro-Ro Ęțletmeleri A.Ț. informa-ții despre motivele suspendării liniei și viitorul ei. A trecut aproape o săptămână, fără să primesc vreo lămurire, ceea ce-mi întărește convingerea că ruta nu va fi redeschisă.Ce anume a dus la acest deznodământ? O cercetare realizată în 2005 de compania turcă „UN Ro-Ro Inc.” oferă răspunsul la toate întrebările. Studiul se intitulează „Navigația pe distanțe maritime scurte și transportul intermodal între Turcia și Uniunea Europeană” și compară diferite rute. În cazul alternativei de tranzitare a mărfurilor prin România și Ungaria, se menționează lipsa infrastructurii rutiere adecvate, care nu permite preluarea traficului de mărfuri din și spre Turcia, precum și fiscalitatea ridicată aferentă șoselelor.Concluzia studiului este că cea mai bună soluție o reprezintă transportul intermodal pe următoarea rută: Pendink - Trieste (2.128 km pe mare); pentru a ajunge din Trieste la Frankfurt (Gemania), TIR-urile trebuie să ajungă în terminalul Ro-La Villach (197 km pe șosea); din terminal, sunt încărcate pe trenuri speciale și transportate la terminalul Wels (295 km pe calea ferată); acolo sunt debarcate și străbat 526 km pe autostradă, până la Frankfurt.Potrivit studiului, ruta Pendink - Trieste - Frankfurt asigură un profit de 0,01 euro pe tonă - kilometru. Luând în calcul numărul de TIR-uri și cantitățile de marfă transportate anual, este estimat un beneficiu de 77,4 milioane euro pentru transportatori.În lipsa altor informații, putem trage concluzia că linia ro-ro Constanța - Pendik a fost un experiment eșuat și că suspendarea ei confirmă concluziile studiului din 2005. Faptul că a fost închisă nu poate avea decât o singură explicație: atâta cât a funcționat, linia ro-ro n-a fost profitabilă pentru compania de navigație, pentru transportatorii auto și pentru proprietarii de mărfuri.În ediția din 29 octombrie 2011 a ziarului „Cuget Liber”, am anticipat acest deznodământ. Articolul se intitula: „Linia ro-ro Constanța - Pendik (Istanbul) - o afacere moartă în fașă”. Din nefericire, realitatea a confirmat acea prognoză.Mărturisesc că m-aș bucura să se producă o răsturnare de situație și turcii să reia experimentul. Allah să le dea gândul cel bun și profitul așteptat!Pentru portul Constanța, pentru România, dispariția acestei linii de navigație și a fluxurilor de mărfuri care tranzitau țara constituie o pierdere importantă. Un trafic de 30.000 de truck-uri pe an le-ar aduce venituri substanțiale benzinăriilor, unităților de cazare și de alimentație publică, service-urilor auto, dar mai ales bugetului de stat.Guvernanții români ar trebui să-și pună întrebarea: ce trebuie făcut ca țara noastră să devină atractivă pentru transportatori, ca fluxurile de mărfuri (și mai ales de bani) să nu ne mai ocolească?Cazul liniei ro-ro Constanța - Pendik este una dintre multele afaceri de importanță națională eșuate. Ar trebui analizat cu mare atenție și responsabilitate de Ministerul Transporturilor, de Guvernul României. Dar tare mă tem că cei aflați în fruntea țării nu au timp să se ocupe de aceste „nimicuri”.