Linia Ro-Ro Constanţa - Pendik (Istanbul), o afacere moartă în faşă

terminalul ro-ro din zona de sud a portului constanta a fost terminat in 1988.trebuia sa aiba un corespondent in zona de est a tuciei si trebuia sa asigure transportul marfurilor spre irak si iran si dinspre acestea spre europa.a venit revolutia sinimeni nu s-a ocupat de finalizarea proiectului.acum porturile dela adriatica italiene si slovene-5- au facut o alianta si pot asiguea ca terminale ce poate si constanta numa ca accesul in centrul europei e mult mai facil si mai scurt.culmea e ca de acolo se aduce marfa si in vestul romaniei si mai ieftin.constanta trebuie sa foloseasca dunarea,e atuul ei unic.dar trebuie munca si daruire.