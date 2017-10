Liga Navală Română lucrează la proiectul celui de-al doilea registru maritim

1

@ Al doilea registru

O mare prostie si un atac la buzunarele marinarilor romani.Tu ca marinar roman daca muncesti pe o nava sub pavilion romanesc o sa platesti taxe si impozite de o sa plangi cu vorbe.O sa te faca sa te lasi de marinarie. Sa nu mai punem legislatia romaneasca care este sub orice critica. In legatura cu proiectele de reînființare a LMM sau chestia cu uniformele.Cred ca domnul din imagine impreuna cu relicvele Epocii de Aur, inca nu realizeaza ca au trecut 27 de cand a cazut comunismul,Romania este membra NATO,UE si mai ales ca traim in sec XXI.Eu le inteleg nostalgia epocii Ceausescu cand tatal individului din poza taia si spanzura precum nasul lui Basescu, dar sa ne lase. Sa scrie o carte daca vrea , sa depene amintiri la un spritz cu " meseriasii" de pe fostele harburi ale Navromului ,dar il rugam sa lase in pace noua generatie.Noi nu vrem uniforme si sa muncim pe jafuri precum cele din vechea flota a RSR. PS. De ce Mironescu Senior & Co de la Liga navala n-au fost in stare sa salveze Navromul sau LMM-ul in anii '90?De ce n-au procedat cu fosta flota la fel cum au facut cei din fostul RDG???