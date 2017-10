Licitaţiile cu fonduri europene vor fi standardizate

Licitațiile cu fonduri europene vor fi standardizate

Premierul Emil Boc susține că România are la îndemână cel puțin patru motoare de creștere economică în anul 2011. Acestea sunt: investițiile din fondurile europene, cele din fondurile de la bugetul pentru 2011, investițiile din cadrul programului național de dezvoltare a infrastructurii (care sunt finanțate tot din buget) și cele din cadrul parteneriatului public - privat. Investițiile de la bugetul de stat se ridică la 35 miliarde de lei. Cele din programul național de dezvoltare a infrastructurii sunt de 4 miliarde de euro. Ele vor începe în 2011, cu continuitate multianuală. Investițiile în cadrul parteneriatului public privat, ca urmare a adoptării legii, dau posibilitatea ca acele investiții ce nu pot fi realizate pe bani publici (autohtoni sau europeni) să fie dezvoltate pe bază de parteneriat public - privat. Astfel de investiții sunt: autostrada Comarnic - Brașov, autostrada Sibiu - Pitești, dar și unele din cadrul infrastructurii din sănătate, mediu, agricultură, energie, dezvoltare regională. Pentru investițiile din fondurile europene, România are în curs de implementare contracte de peste 10 miliarde de euro. Pentru dezvoltare regională mai sunt alocați în plus peste 4 miliarde de euro. Pentru a elimina barierele birocratice din calea absorbției fondurilor europene, guvernul a decis aprobarea documentațiilor cadru de licitație pe fonduri europene. Vor exista astfel de proceduri standard pentru transporturi, energie, dezvoltare regională, mediu și agricultură. În baza Legii salarizării unitare, cei care lucrează cu fonduri europene pot beneficia, în funcție de performanță, de o majorare salarială de până la 25 de clase (ceea ce înseamnă un spor de până la 75% la salariu). Premierul a declarat că va fi îmbunătățită procesarea cererilor de rambursare a fondurilor europene, astfel încât termenul de 60 de zile să se reducă la maximum 45 de zile.