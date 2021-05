Libertate pe patru roţi. Cum îţi poţi face o vacanţă de neuitat cu autorulota

„De peste 10 ani am descoperit gustul vacanţelor cu autorulota. Am călătorit în cele mai neştiute colţuri ale Europei şi am vizitat cam tot ce se putea vizita. Vacanţa cu autorulota este şi un moment încărcat de aventură, în care neprevăzutul este la tot pasul. Noi când plecăm, ne luăm vacanţă cam trei săptămâni şi un buget în jur de 3.000 de euro pentru doi adulţi şi doi copii. Avem norocul că în urmă cu cinci ani am reuşit şi ne-am cumpărat propria autorulotă pe care am dat în jur de 20.000 de euro de la un prieten din Germania”, ne-a povestit Eduard Ştefan, proprietarul unei autorulote.



În pandemie au apărut campinguri noi



Pentru cei care nu deţin un astfel de vehicul, există posibilitatea închirierii lui. Pentru sezon se plăteşte 145 de euro/zi, iar în extrasezon 100 de euro/zi. În preţul acesta este inclusă şi taxa de igienizare care este 85 de euro. În momentul închirierii trebuie să achitaţi un avans de 25% care vă garantează că autorulota va fi a dumneavoastră pentru perioada în care



v-aţi programat concediul. Trebuie să mai ştiţi că veţi avea de plată şi o garanţie în valoare de 500 de euro care se returnează în momentul predării în bune condiţii a vehiculului. Cererile fiind foarte mari pentru genul acesta de vacanţe, cei mai mulţi închiriază, în sezon, autorulotele doar pentru o săptămână. La cerere puteţi beneficia şi de biciclete. Dacă v-aţi hotărât să închiriaţi sau să vă apucaţi de un astfel de business am găsit oferta potrivită pe un site de mica publicitate. Se vinde afacerea cu totul, firma şi trei autorulote la preţul de 180.000 de euro. Sunt de vânzare şi autorulote al căror preţ de plecare este 60.000 de euro cu TVA.





Pe de altă parte, pandemia a făcut şi un lucru bun. S-au dezvoltat tot mai multe campinguri noi în ţară, astfel că nu mai este o problemă nici la noi dacă vrei să te opreşti undeva, să ai toate facilităţile civilizaţiei.





Dacă vă place să călătoriţi într-un stil mai pitoresc dar totodată să aveţi confortul de cinci stele cu voi, alegerea unei autorulote este primul pas spre libertate. Nu sunteţi constrânşi să fiţi legaţi de o singură destinaţie, puteţi să vă luaţi micul dejun pe o plajă sălbatică şi la cină să admiraţi un apus printre pelicani, în Deltă. Autorulota vă duce unde nici nu aţi visat şi vă dă sentimentul că toată lumea este a voastră. Totodată, este şi o afacere profitabilă, cea de închirieri autorulote, care vă poate aduce până la 100.000 de euro venit anual. Anul trecut, în pandemie pe fondul restricţiilor de tot felul, vacanţa într-o astfel de maşină a fost la mare căutare.