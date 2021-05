Liber la marile evenimente în familie. Patronii de restaurante, confuzi privind trierea invitaților

„Am început să primim multe comenzi. Sunt tineri care au nunta anulată de când a început pandemia. Vor să-şi oficializeze relaţia şi să facă o petrecere cum era în urmă cu un an şi ceva. Anul trecut a fost foarte greu şi pentru noi organizatorii de evenimente. Abia dacă am avut opt ceremonii în aer liber, pe plajă şi în pădure la Hagieni”, a spus Anamaria G., administrator firmă de evenimente.





La restaurante situaţia se complică dacă ne gândim cum vor face trierea nuntaşilor responsabilii de salon. „Probabil că vom angaja o asistentă medicală sau mirii, pe lângă naşi, vor veni şi cu un cadru medical pentru a face testările sau să-i controleze pe nuntaşi dacă au certificatul de vaccinare. Desigur că glumesc. Nu ştim încă cum va fi, dar noi deja avem rezervată pentru săptămâna viitoare, pe terasă, o nuntă restrânsă. Meniul este la alegerea mirilor şi noi punem la dispoziţie tot”, a declarat Nicu Terzi, patronul unui restaurant din Constanţa. Așadar, încă nu se ştie sigur cum vor arăta evenimentele private în familie, dar un lucru este cert, cu cât ne vom vaccina mai mulţi cu atât se vor ridica restricţiile impuse de pandemie.





Articolul 6 din Hotărârea Guvernului din 14.05.2021 privind propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluţiei pandemiei de COVID-19, se referă la organizarea evenimentelor private. Sunt vizate trei scenarii, toate depinzând de ţinta de vaccinare la nivel naţional. Se ştie că, premierul Florin Cîţu a dat o ţintă de 5 milioane de oameni vaccinaţi până la 1 iunie 2021. Până acum însă, numărul total al persoanelor vaccinate ajunge la 3,83 de milioane, din care aproape 2,7 milioane au fost imunizate cu ambele doze. Aşadar, primul scenariu este de la 1 iunie 2021 care spune că, „se pot organiza evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive, parastase etc.) în spaţii deschise cu participarea a maxim 70 de persoane”. Scenariul 2, are ca timp de desfăşurare 1 iulie 2021, când sunt permise participarea a maxim 100 de persoane şi scenariul 3, de la 1 august 2021 când au voie să participe 150 de persoane. Toate cele trei scenarii se desfăşoară doar în aer liber cu condiţia ca incidenţa cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire să fie mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori şi la nivelul naţional să fie atinsă ţinta de vaccinare.Organizatorii pot decide un număr mai mare de participanţi, dacă se poate asigura o distanţare de 2 mp/persoană şi, acum vine confuzia pentru organizatorii de evenimente, au voie să participe toţi invitaţii dacă fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Am fost curioşi să aflăm cum vor face acest lucru, mai ales că s-au anunţat amenzi mari pentru cei care nu respectă noile reglementări.