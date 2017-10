Leul a pierdut toate bătăliile zilei

1

Slabut si naiv

Cand dai informatii despre piata monetara ,fii corect! Monedele nu se afla in ofensiva.Pietele monetare sunt direct dependente de alti factori. Moneda este expresia a ce se intampla in schimburile de marfuri,dragul meu autor. Cei fara pregatire economica,nu trebuie sa fie si mai tare bagati in ceata,ci eventual nitel scoliti. Banii in sine fara Marfa nu au valoare. Poti avea lazi cu bani si daca nu ai ce cumpara,mori de foame,frig,nespalat. Pe o insula,tu ai o valiza cu dolari,eu niste vaci,gaini,porci,grau si pomi fructiferi. Ce zici,te pui? Leul depinde de ce se produce,nu de cat se incrunta Euroiul!