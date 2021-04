Leonardo Badea (BNR): România va avea o creștere economică mai rapidă dacă accelerăm ritmul de vaccinare

România va avea o creștere economică mai rapidă dacă accelerăm ritmul de vaccinare și ajungem printre primii la imunizarea colectivă, iar acest lucru ne-ar putea aduce avantaje competitive în comerțul exterior și în cursa de a atrage investiții străine, a afirmat, vineri, Leonardo Badea, vicepreședintele Băncii Naționale a României.El a fost prezent în conferința online "Upgrade România - investițiile, colacul de salvare al economiei", organizată de DC News, și a precizat că discursul său reprezintă opinii personale care nu implică și nu angajează în niciun fel banca centrală.Astfel, în opinia sa, România a simțit al treilea val al pandemiei cu un delay de circa o lună față de alte țări, ceea ce a permis cumva replierea economiei."Vaccinarea este singura strategie care va permite normalizarea și deschiderea vieții economice și sociale. Capacitatea de refacere a economiei depinde de viteza cu care reușim să ajungem la imunitate colectivă prin vaccinare. Și asta este o chestiune care se știe la nivel internațional. Așadar nu ar trebui să ne mulțumim cu acest ritm de vaccinare, care este la mică distanță față de media UE, ci ar fi bine, în beneficiul economiei locale, să reușim să ne plasăm printre primele țări europene ca proporție a populației vaccinate și să țintim performanțe bune", a spus Leonardo Badea.El a dat exemplu situația din Statele Unite, Marea Britanie sau Israel, unde există premise pentru relansare economică rapidă, ca urmare a succesului campaniei de vaccinare."Chiar dacă nu realizăm acum, competiția pentru a ajunge cât mai repede la o imunizare colectivă este foarte importantă pentru redeschiderea economiei și avantajul ar fi că am putea avea o creștere economică mai rapidă și mai sustenabilă, întrucât vom cheltui mai puține resurse publice pentru a combate efectele negative ale pandemiei, în contextul în care bugetul public este și așa supus unei presiuni și datoria publică este mare", consideră vicepreședintele BNR.În plus, acesta consideră că România ar trebui să ajungă cât mai repede la imunizare și pentru a câștiga cursa pentru atragerea investitorilor străini."O deschidere economică rapidă ne-ar oferi avantaje competitive în comerțul exterior și ne-ar consolida poziția pe harta investitorilor străini de finanțarea cărora avem mare nevoie pentru modernizarea și dezvoltarea economiei, pentru atenuarea actualelor vulnerabilități structurale", susține Leonardo Badea.Nu ne permitem să rămânem în urmă, pentru că acest lucru ne-ar expune la eventuale rebalansări de capitaluri, consideră el.Oficialul BNR a fost întrebat de ce crede că în România nu s-au construit mai deloc autostrăzi în ultimii 30 de ani."Sunt o multitudine de factori care au stat la baza acestei nereușite, care ne-a marcat existența noastră socială și economică în ultimii ani. Principala problemă este legată de lipsa unui proiect național care să fie foarte bine articulat și să prioritizeze principalele priorități de finanțare, inclusiv fonduri UE", a răspuns Leonardo Badea.