Leonardo Badea: ASF, un adevărat furnizor de educație financiară

„Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a organizat, în perioada 25 -31 martie 2019, cu ocazia Global Money Week (GMW), o serie de acțiuni și de evenimente destinate îmbunătățirii gradului de educație financiară la nivelul populației, inclusiv la nivelul elevilor și tinerilor.La activitățile desfășurate sub egida GMW au participat, la nivel național, aproximativ 6.000 de elevi, studenți și profesori.Educația financiară reprezintă o prioritate stretegică pentru ASF și o componentă importantă a proiectului de dezvoltare a piețelor financiare non-bancare asumat de Autoritate.„Lectorii Autorității de Supraveghere Financiară sunt prezenți în școli, în licee și în universități. Am adus informația foarte aproape de tineri, dar și de profesori. Autoritatea de Supraveghere Financiară a devenit un adevărat furnizor de programe de educație financiară. Ne-am asumat acest rol și suntem extrem de determinați să dezvoltăm, în anii ce urmează, proiectele pe care le avem în acest domeniu", a declarat Președintele ASF, domnul Leonardo Badea.Bilanțul evenimentelor organizate de ASF în săptămâna GMW:25 martie 2019Seminar interactiv având ca scop înțelegerea noțiunilor privind bursaÎn cadrul acțiunii Clopoțelul sună la BVB! a avut loc deschiderea bursei de către ASF și BVB împreună cu un grup de aproximativ 80 de elevi de la Școala Superioară Comercială "Nicolae Kretzulescu" din București. Ulterior, elevii au participat la o activitate educativă desfășurată sub forma unui joc, având ca scop înțelegerea noțiunilor privind bursa, a unor situații economice ale societăților și efectele acestora asupra evoluției prețului acțiunilor.Autobuzul Educației - acțiune în cadrul căreia 90 de elevi de la Școala Superioară Comercială "Nicolae Kretzulescu", Colegiul Economic "Virgil Madgearu" și Colegiul Național "Iulia Hașdeu" din București au parcurs cu un autobuz un traseu în care au fost incluse obiective socio-culturale, precum și importante clădiri ale vieții financiare din Capitală. Pe parcursul traseului, reprezentanții ASF și ai Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) au susținut prezentări privind piețele financiare non-bancare. Elevii au primit materiale care să-i ajute la îmbunătățirea gradului de educație financiară.Studenții de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași - Liga Studenților Economiști din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor au organizat împreună cu ASF mai multe sesiuni de comunicări privind importanța educației financiare în mediul academic.26 martie 2019Ne jucăm și învățăm! - activități educative non-formale la care au participat 35 de elevi de la Școala Gimnazială "Tudor Arghezi" din București, în cadrul cărora au fost prezentate noțiuni simple de educație financiară.Întâlnire cu 50 de profesori din state membre ale Uniunii Europene sosiți în România prin programul Erasmus - activitatea s-a înscris în sfera acțiunilor de educație financiară și s-a derulat cu sprijinul Școlii Superioare Comerciale "Nicolae Kretzulescu" din București.Concurs de debate pe teme financiare non-bancare pentru liceeni. Competiția s-a desfășurat sub coordonarea Asociației Române de Dezbateri, Oratorie și Retorică (ARDOR), iar etapa finală a avut loc la Școala Superioară Comercială "Nicolae Kretzulescu" din București. La finală au participat 100 de persoane (2 echipe de elevi și public), iar câștigătoarea desemnată, conform regulilor de debate, a fost echipa de la Colegiul Național "Mihai Viteazul" din București. În luna martie s-au desfășurat competiții de debate și în Oradea și în Timișoara.27 martie 2019Ne jucăm și învățăm! - activități educative non-formale la care au participat 20 de preșcolari de la Grădinița "Oaki" din Snagov, în cadrul cărora au fost prezentate noțiuni simple de educație financiară. Activități similare au fost organizate de ASF în luna martie și în Iași, Oradea și Timișoara.Seminar de educație financiară dedicat profesorilor din învățământul preuniversitar. Reprezentanții ASF au avut o întâlnire cu 32 de profesori de la licee din București, având drept scop transmiterea de informații aferente pieței financiare non-bancare, utile în dezvoltarea personală și a carierei. Seminarul a avut loc cu susținerea Inspectoratului Școlar al Municipiului București. O întâlnire similară a avut loc joi, 21 martie 2019, cu 45 de profesori de la licee din Brașov, cu sprijinul Inspectoratului Școlar al Județului Brașov și al Institutului de Studii Financiare.28 martie 2019Gala EduFin. Autoritatea de Supraveghere Financiară a premiat, în cadrul Galei EduFin organizată la Cercul Militar Național, cele mai bune acțiuni și programe în domeniul educației financiare. La cea de-a treia ediție a Galei EduFin au participat aproximativ 200 de reprezentanți ai entităților reglementate, ai asociațiilor de profesioniști și asociațiilor de consumatori, profesori, tineri, precum și reprezentanți ai mai multor instituții publice și ai societății civile.Premiile Galei EduFin- Premiul acordat pentru cea mai bună campanie de educație financiară a anului - Bursa de Valori București - pentru campania Made in Romania- Premiul acordat celui mai bun lector voluntar de educație financiară în anul școlar precedent - Constantin Dinu - 100 de ore în 4 orașe- Premiul acordat pentru organizația cu cea mai mare implicare în acțiunile de educație financiară - Patronatul Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare- Premiul acordat pentru dezvoltarea educației financiare în media - publicațiile Media XPRIMM - pentru emisiunea "Ora de risc" dedicată noțiunilor de piață financiară- Premiul acordat pentru rezultate deosebite la discipline cu impact asupra cunoștințelor financiare - Radu Daria-Ioana, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național "Mihai Viteazul" din București- Premiul acordat pentru un centru universitar implicat în educația financiară - Academia de Studii Economice (ASE) București - pentru cel mai mare număr de activități și programe realizate în domeniul educației financiare împreună cu ASF- Premiul acordat pentru o unitate de învățământ preuniversitar implicată în educația financiară - Colegiului Economic "Virgil Madgearu" din BucureștiPremii speciale- Premiul acordat pentru implicare în susținerea educației financiare - TVR- Premiul acordat pentru implicarea în susținerea educației financiare la nivel național și internațional - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași- Premiul acordat pentru implicarea și susținerea programelor ASF de educație financiară - Universitatea de Vest din Timișoara- Premiul acordat pentru susținerea educației financiare prin organizarea de acțiuni și programe specifice - OTP Asset Management- Premiul acordat pentru realizarea celei mai mari ore de educație financiară din lume, în data de 31 octombrie 2018 - BCR- Premiul acordat pentru dezvoltarea programului de educație financiară dedicat copiilor instituționalizați, ajutând astfel la creșterea nivelului de incluziune financiară - Allianz-Țiriac- Premiul acordat pentru activitatea intensă și numărul mare de acțiuni și programe dedicate educației financiare în anul 2018 - UNSAR29 martie 2019Săptămâna Porților Deschise la ASF. Aproximativ 60 de elevi de la școli și licee din București au vizitat sediul ASF, eveniment în cadrul căruia li s-au prezentat informații despre rolul și activitatea Autorității.Pe parcursul întregii săptămâni GMW, peste 1.500 de elevi de la aproximativ 40 de școli și licee din toată țara au vizitat sediile societăților ce activează pe toate cele trei piețe supravegheate de ASF - piața asigurărilor, piața pensiilor private și piața de capital.Alte acțiuni desfășurate pe parcursul lunii martie sub egida GMWLaboratorul AcademicLaboratorul Academic este un program educațional elaborat de ASF, lansat în 2016, derulat în parteneriat cu diferite universități din România. În cadrul acestui program, studenții au șansa de a analiza studii de caz și de a interacționa direct cu profesioniști din piețele nebancare. În martie 2019, sub egida GMW au fost organizate de ASF 11 laboratoare academice în 8 centre universitare din țară, unde 6 lectori au interacționat cu aproximativ 900 de studenți.#donămpentruviitor este o acțiune promovată de ASF încă din anul 2017, reprezentând un apel către toate entitățile financiare de a participa la dotarea cu fond de carte a bibliotecilor din unitățile școlare. Anul acesta, 13 școli nominalizate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București au fost beneficiarele acestui program.Să vorbim despre piața financiară nebancarăSă vorbim despre piața financiară nebancară este un program de educație financiară adresat elevilor de clasa a VII-a și a XI-a derulat de ASF în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și cu Inspectoratele Școlare începând din anul școlar 2015 - 2016.Sub egida GMW au fost derulate mai multe sesiuni ale acestui program în diferite școli și licee. Programul de educație financiară al ASF, pentru anul școlar 2018 - 2019, include 140 de unități de învățământ din 31 de județe și Municipiul București. Numărul estimat al elevilor care participă la acest program se ridică la peste 18.000.”