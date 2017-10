Legea societăţilor comerciale

Legea societăților comerciale

După doar jumătate de an, legea societăților comerciale a fost din nou modificată, printr-o ordonanță de urgență adoptată în cadrul ultimei ședință de Guvern. Conform noilor reglementari, societățile-mamă ale grupurilor de companii vor trebui să depună la Registrul Comerțului copii ale situațiilor financiare anuale consolidate, în termen de 15 zile de la aprobarea acestora. Actul normativ stabilește că responsabilitatea transmiterii raportărilor revine consiliului de ad-ministrație, respectiv directoratului societății-mamă. Potrivit actului normativ existent aprobat la începutului acestui an, directoratul societății-mamă avea obligația ca, în termen de 15 zile de la adunarea generală în care au fost aprobate rezultatele financiare, să transmită Registrului Comerțului copii ale situațiilor financiare anuale.