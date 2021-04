Legea privind impozitarea zero a industriei HoReCa mai poate fi salvată doar de o minune dumnezeiască

Inițiatorul era Marian – Gheorghe Cucșa - deputat din partea ALDE. Parlamentarul propunea scutirea de la plata impozitelor datorate pe anii fiscali 2020, 2021 și 2022 a firmelor și angajaților din industria HoReCa.





Era perioada de dinaintea alegerilor parlamentare, iar partidele de stânga, în dorința de a recupera din electoratul pierdut se întreceau în măsuri populiste.



Pledoarie pentru industria HoReCa





În expunerea de motive, Cucșa explica: „Pandemia de coronavirus, dar și măsurile restrictive instaurate de autorități au făcut ca industria HoReCa să fie în prezent cea mai afectată, înregistrând un declin brusc, care a dus la scăderea cifrei de afaceri cu aproximativ 70% față de anul trecut (2019 – n.n.) și a determinat suspendarea activității în cazul a peste 40% dintre operatori. Sunt 40 de mii de societăți comerciale cu capital românesc sută la sută afectate de restricțiile impuse de la izbucnirea pandemiei. Peste 400 de mii de români lucrează în domeniu. Cifra de afaceri era, în perioadele bune, de 5 miliarde de euro. Potrivit analizei făcute de HORA (Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România – n.n.), situația în industrie este sumbră. După mai multe discuții cu reprezentanții din domeniu, am ajuns la concluzia că varianta impozitului zero, pentru o perioadă de trei ani, cât să își revină situația și să repornească economia, este acea mână de ajutor de care are nevoie industria HoReCa.”



Proiect cu potențial discriminatoriu





Senatul României a sesizat Consiliul Economic și Social, solicitându-i un punct de vedere. Părerile celor ce compun acest organism consultativ au fost împărțite. Reprezentanții patronatului HoReCa, ai sindicatelor și patru reprezentanți ai unor ONG-uri au votat pentru avizarea favorabilă. Alți șase reprezentanți ai ONG-urilor au votat împotrivă, arătând că nu doar industria HoReCa a avut de suferit din cauza pandemiei, ci și alte sectoare economice, printre care și industria auto, altfel că legea ar da naștere „unei situații potențial discriminatorii”. În plus, afirmau aceștia, perioada de acordare a acestui beneficiu „este prea mare”.





Trebuie amintit că, în anul 2020, industria HoReCa a beneficiat, în baza OUG nr. 99/2020, de scutirea de plata impozitului specific, începând cu luna martie 2020 până la 25 octombrie 2020.





Senatul nu a dat atenție proiectului, deși inițiatorul lui ceruse să fie dezbătut în procedură de urgență și iată că au venit alegerile generale, care au dus la schimbarea majorității parlamentare.



Răstignită cu avize negative





Între timp, răgazul de 45 de zile, prevăzut de articolul 75 (2) din Constituția României a fost depășit, astfel că Senatul s-a văzut nevoit să adopte tacit proiectul, pe 28 decembrie 2020, fără ca măcar să-l citească. Și astfel inițiativa legislativă a ajuns la Biroul Permanent al Camerei Deputaților, care l-a introdus în mecanismul de avizare.





Din acea clipă, s-a declanșat calvarul pentru bietul proiect de lege. Mai întâi, pe 10 februarie 2021, Comisia juridică, de disciplină și imunități a strâmbat din nas și l-a avizat nefavorabil. Apoi, pe 11 februarie, a dat cu el de pământ Comisia pentru muncă și protecție socială și, cu unanimitate de voturi, i-a dat aviz nefavorabil. Nici în Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, biata inițiativă legislativă n-a avut o soartă mai bună. Pe 16 martie, cu majoritate de voturi, a primit un nou aviz nefavorabil,.





Apoi, pe 30 martie 2021, majoritatea din Comisia pentru buget, finanțe și bănci i-a dat o nouă lovitură, votând fără nicio strângere de inimă respingerea proiectului de lege.





Acum, nefericita inițiativă legislativă așteaptă decizia Comisiei pentru industrii și servicii pentru a putea ajunge, în sfârșit, la votul final, în plenul Camerei Deputaților. Vai săraca de ea, o apucă groaza când se gândește ce o așteaptă! Cu zestrea de avize negative adunate, soarta sa pare pecetluită de pe acum. Doar o minune cerească o poate salva să nu ajungă la coșul de gunoi al Parlamentului, alături de alte 3.096 de proiecte de lege care au fost declarate „rebuturi legislative”.







Divina nebunie





Să presupunem, stimați cititori, că minunea se va produce și, cu voia Stăpânului Ceresc și a Parlamentului pământesc, proiectul va fi aprobat și va deveni lege. Abia din acel moment va începe nebunia pentru instituțiile statului! Pentru anul 2020 și primele trei luni din 2021, Fiscul va trebui să returneze sumele încasate din impozitul specific de la agenții economici din industria HoReCa, precum și cele din impozitul pe venit al angajaților. Vor trebui emise hotărâri de guvern pentru aplicarea legii, norme și ordine de ministru, instrucțiuni. La rândul lor, firmele HoReCa vor trebui să întocmească documente, să depună cereri de returnare în numele lor și al angajaților, precum și dovezi care să le susțină. Va fi un adevărat balamuc!





Dar pe de altă parte, de unde să scoată Ministerul Finanțelor banii pe care ar trebui să îi returneze? În bugetul de stat pe 2021 nu sunt prevăzute respectivele sume, iar visteria e goală. Statul va trebui să se împrumute și mai mult pentru a da banii înapoi. În plus, pentru că în cazul agenților economici este vorba de un ajutor de stat, va trebui obținut avizul Comisiei Europene. Iar dacă forul european nu va fi de acord, legea nu va putea fi pusă în practică. Astfel că firmele din industria HoReCa și sutele de mii de angajați se vor mânia cumplit și vor da Fiscul în judecată, iar instanțele vor fi sufocate. Armate de juriști și avocați vor ataca statul, pentru a-i smulge sumele datorate. Va fi un război cumplit, un măcel!