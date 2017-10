Legea pensiilor a fost amânată pentru săptămâna viitoare

Proiectul legii unitare a pensiilor publice va fi discutat în Guvern săptămâna viitoare și nu în această săptămână, cum era prevăzut anterior, a declarat premierul României, Emil Boc. De asemenea, pensiile mici ar putea crește în luna aprilie, în funcție de situația economică. „Mai avem o săptămână la dispoziție ca legea să fie finalizată de Guvern, după care să fie trimisă la Parlament. Ministrul Muncii, Mihai Șeitan, a fost mandatat să poarte discuții cu federațiile sindicatelor, cu patronatele, să culeagă tot ce se poate aduna bun și constructiv pentru ca legea să fie promovată în cele mai bune condiții posibile”, a declarat Emil Boc. Primul-ministru a dat asigurări că, prin noua lege a pensiilor, vor fi eliminate pensiile speciale. „Asta înseamnă să impunem o lege modernă, care să aibă ca unic principiu de bază contributivitatea. Nu accept o altă formulă a legii care să permită derogări de la acest principiu. Sistemul de pensii trebuie să se autosusțină, fără a mai fi nevoie de 1,5 miliarde euro, de exemplu, cum a fost nevoie anul trecut, bani luați de la bugetul de stat pentru a fi dați bugetului de pensii”, a explicat premierul României. În 2010, pe baza unui fond de inițiativă socială pe care Guvernul îl va constitui, pensiile mici vor putea fi majorate, în funcție de resursele date de economie. „Acest lucru îl vom ști în luna aprilie când vom putea spune și ce se va întâmpla cu restul pensiilor. Dorința noastră este ca și restul pensiilor să beneficieze de o anumită creștere, sub forma unui ajutor social punctual, care să se acorde pensionarilor cu cele mai mici resurse financiare”, a mai spus Emil Boc. În privința pensionarilor „de lux”, veniturile acestora vor avea de suferit dacă nu respectă noul principiu al contributivității. „Prin noua lege a pensiilor, ei nu vor fi obligați să returneze sumele de bani pe care le-au primit în trecut, dar pentru viitor se va reglementa un sistem valabil pentru toată lumea pornind de la principiul contributivității”, a mai spus primul ministru. Principiul va readuce la normalitate sistemul public de pensii. Nu de puține ori, federațiile sindicale s-au plâns de diferențele mult prea mari dintre cele mai mici și cele mai mari pensii. Potrivit datelor guvernului, raportul între cea mai mică și cea mai mare pensie este de cel puțin 1 la 100, în acest moment. În plus, premierul a infirmat posibilitatea ca, prin proiectul de lege al pensiilor, firmele să fie nevoite să plătească CAS pentru dividende. „Nu există așa ceva. Nu am avut nicio discuție cu miniștrii pe această temă. Cum adică CAS pe dividende? Asta e o contradicție în termeni. E o aberație și am curmat-o în ședința de Guvern de săptămâna trecută”, a afirmat Emil Boc.