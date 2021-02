Legea offshore va fi modificată

Pentru a fi exploatată resursa de gaz din Marea Neagră, mai întâi trebuie modificată legea offshore. Legea va fi modificată în decursul acestui an, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Ceea ce doresc operatorii din Marea Neagră - şi noi ne-am pus în programul de guvernare, atât al Partidului Naţional Liberal, cât şi al Alianţei PNL - USR PLUS - UDMR - este modificarea Legii offshore în aşa fel încât să stimuleze aceste investiţii şi o vom face, în cursul acestui an, această modificare. Numai că eu am spus, şi am căzut şi în coaliţie de acord, acest lucru va trebui făcut în Parlament, pentru că dorim o coaliţie cât mai largă pe acest aspect”, a subliniat ministrul Energiei. Pentru a lua decizia de investiţii în proiectul de gaze din Marea Neagră este nevoie de o perioadă de 12 luni, din momentul modificării Legii offshore, a declarat unul dintre partenerii de exploatare a gazelor din Marea Neagră. Zăcământul este estimat la 42 – 84 de miliarde de metri cubi de gaze.