Legea insolvenţei persoanelor fizice va intra în vigoare peste şase luni

Legea insolvenței persoanelor fizice va intra în vigoare peste șase luni

Ştire online publicată Marţi, 30 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Legea insolvenței persoanelor fizice a fost publicată în Monitorul Oficial pe data de 26 iunie și intră în vigoare la șase luni de la publicare.Excepție face articolul 92, care intră în vigoare la trei zile de la publicare. Acest articol reglementează înființarea comisiilor de insolvență, la nivel central și local, elaborarea normelor de aplicare a legii, stabilirea onorariilor pentru administratori și lichidatori, precum și alte proceduri pentru punerea în aplicare a actului normativ.Legea se adresează persoanelor fizice de bună-credință, ale căror datorii rezultă dintr-o activitate ce are ca scop satisfacerea unei nevoi personale, cum ar fi restanțele la furnizorii de utilități, întârzieri la achitarea ratelor bancare contractate pentru achiziția unui ser-viciu sau produs personal etc., și nu dintr-o afacere ce are ca scop generarea de profit.În situația în care datornicul consideră că se află în insolvență (deoarece nu dispune de lichidități pentru plata datoriilor scadente - starea de insolvență poate fi luată în consi-derare dacă termenul de plată a datoriilor a fost depășit cu mai mult de 90 zile), dar situația financiară a acestuia nu este iremediabil compromisă, poate cere Comisiei de Insolvență deschiderea insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, care este o procedură administrativă și nu judiciară. În acest caz, cuantumul minim al datoriilor trebuie să totalizeze 15 salarii minime pe economie.În cazul deschiderii procedurii de insolvență pe baza planului de rambursare se suspendă provizoriu executările silite începute, nu pentru mai mult de 3 luni, cu excepția situației în care instanța decide prelungirea acestei perioade, dacă astfel situația financiară a datornicului ar deveni iremediabil compromisă.Durata de executare a planului este de 5 ani, cu posibilitate de prelungire cu încă 1 an.Insolvența prin lichidare de active poate fi solicitată de către datornic, în mod direct, în cazul în care „situația sa financiară este iremediabil compromisă”.Legea prevede și o procedură simplificată pentru insolvența personală care poate fi accesată de o persoană fizică insolventă, dacă suma totală a datoriilor sale este de cel mult 10 salarii minime pe economie, nu are bunuri sau venituri urmăribile și are peste vârsta standard de pensionare sau și-a pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă.