Legea cazierului fiscal va fi modificată

Ministerul de Finanțe a pus în dezbatere publică proiectul Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. Potrivit referatului de susținere a actului normativ, se propun următoarele:1. exceptarea înscrierii în cazierul fiscal al practicienilor în insolvență a informațiilor privind inactivitatea fiscală declarată de organul fiscal anterior deschiderii procedurii insolvenței în formă simplificată, intrării în faliment sau pronunțării ori adoptării unei hotărâri de dizolvare a contribuabilului, pentru situațiile prevăzute de art. 92 alin. (1) lit. a) - c) și e) - g) din Codul de procedură fiscală, respectiv- neîndeplinirea, pe parcursul unui semestru calendaristic, a niciunei obligații declarative prevăzută de lege;- sustragerea de la efectuarea controalelor de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;- organul fiscal central constată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;- durata de funcționare a societății este expirată;- societatea nu mai are organe statutare;- durata deținerii spațiului cu destinație de sediu social este expirată;2. majorarea de la 5 la 15 zile a termenului de îndeplinire a obligației organelor care au competență să constate faptele care fac obiectul înscrierii în cazierul fiscal și să aplice sancțiuni, de a comunica actele prin care au fost sancționate aceste fapte și care au rămas definitive prin neexercitarea căi de atac prevăzută de lege;3. se propune ca, în situația înscrierii inactivitații fiscale ulterior radierii persoanei juridice sau a entității fără personalitate juridică în cazierul fiscal al reprezentanților legali sau al reprezentanților desemnați, aceasta să fie scoasă din evidență la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii4. eliminarea obligației persoanelor care solicită eliberarea certificatului de cazier fiscal în format electronic, de a transmite documentele care atestă identitatea și calitatea acestora. Prin această măsură se urmărește îmbunătățirea și modernizarea sistemului administrației fiscale prin ușurarea sarcinii de conformare fiscală, prin îmbunătățirea serviciilor prestate, inclusiv prin furnizarea unui număr mai mare de servicii prestate în mediul electronic.De asemenea, măsura vine și în sprijinul contribuabililor prin simplificarea procedurii de solicitare a certificatului de cazier fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță, care conduce astfel la un sistem eficient și rapid de emitere și comunicare a certificatului.5. se propune ca informațiile înscrise în cazierul fiscal al practicianului în insolvență până la data intrării în vigoare a noului act normativ, care privesc inactivitatea fiscală a contribuabilului aflat în procedura de insolvență în formă simplificată, a contribuabilului care a intrat în faliment sau a contribuabilului pentru care s-a pronunțat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare, dar care vizează activitatea desfășurată de către contribuabil anterior desemnării în procedură a practicianului în insolvență să fie scoase la cererea acestuia.