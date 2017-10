Lecţia crizei economice: „Investiţi, investiţi şi iar investiţi!“

Lecția crizei economice: „Investiți, investiți și iar investiți!“

În primele trei luni ale lui 2010, „Socep” SA a manipulat 425.000 tone de mărfuri, cu 1,84% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Situația este îngrijorătoare, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, compania de operare portuară a avut deja un an critic și nu își mai poate permite un al doilea, fără ca sănătatea sa financiară să fie pusă în pericol. În 2009, „Socep” a derulat doar 1.820.000 tone de mărfuri, cu 36,9% mai puțin decât în 2008, iar acest lucru și-a pus amprenta asupra veniturilor din exploatare. De altfel, pentru a se menține pe piață, societatea s-a văzut nevoită să facă mari concesii privind tarifele prestațiilor, lucru care a costat-o foarte mult. Ca urmare, veniturile din exploatare au scăzut cu 21,6%, în 2009, față de 2008. În al doilea rând, dacă nivelul traficului din primul trimestru nu va crește până la finele anului, compania va derula, în cel mai bun caz, 1.700.000 tone de mărfuri, cu 6,6% mai puțin decât în 2009. Care vor fi consecințele unei astfel de involuții? La întrebarea aceasta ar trebui să răspundă conducerea executivă, administratorii și, evident, acționarii. Am fi nedrepți să susținem că managerii au stat cu mâinile în sân, că nu au căutat soluții. Rezultatele obținute spun însă că acestea nu au fost nici suficiente, nici cele mai bune. În timp ce veniturile din exploatare s-au diminuat cu 21,6%, cheltuielile aferente au scăzut cu numai 10,3%, continuând să fie ridicate. În condițiile crizei, productivitatea muncii la „Socep” s-a menținut la un nivel scăzut, de numai 93.958 de lei pe persoană, inferior altor companii de operare portuară. Măsurile luate în 2009 au dus la un spor de productivitate de doar 2,3%, comparativ cu 2008. Situația este și mai clară dacă analizăm rezultatul financiar. Din activitatea de exploatare, compania s-a ales cu o pierdere brută de 46.769 lei. Bilanțul a fost salvat de profitul financiar, care, în valoare brută, s-a ridicat la 2.493.688 lei. Aceste date spun următoarele: compania a trăit în principal pe seama rezervelor din anii precedenți, care au fost fructificate prin plasamente bancare, prin dobânzile ridicate; activitatea de bază a societății a consumat mai mult decât a produs; dacă societatea ar fi tras obloanele și s-ar fi ocupat numai de plasamente bancare, ar fi obținut un profit brut mai mare de 2.446.919 lei, cât a obținut în final. Săptămâna trecută, acționariatul „Socep”-ului a făcut bilanțul anului 2009. Rezultatele i-au nemulțumit pe cei mai importanți dintre ei, pe umerii cărora apasă responsabilitatea prezentului și viitorului companiei. „2009 a fost un an deosebit de greu pentru compania noastră, dar cu multe învățăminte pentru principalii acționari și conducerea executivă. Prima lecție este aceea că Socep trebuie să-și diversifice activitatea de operare portuară și, în același timp, să pună accentul pe acele grupe de mărfuri care îi pot asigura o cotă ridicată pe piață. În al doilea rând, compania trebuie să-și extindă afacerile și în afara industriei portuare. Criza economică a demonstrat că firmele care acționează în mai multe domenii și care nu depind de o singură piață, sunt cel mai puțin vulnerabile. Exemple negative, sunt destule în portul Constanța. Dintr-o altă lecție a recesiunii am învățat că trebuie să investim continuu, pentru a nu rămâne în urma concurenței. Compania noastră are deja un handicap tehnologic și, mai ales, de productivitate a muncii. Ttrebuie să recupereze degrabă timpul pierdut” - a declarat directorul general. Adunarea generală a acționarilor a mandatat conducerea executivă să elaboreze un program de extindere a activității companiei, inclusiv prin achiziționarea de acțiuni la alte firme. Acesta va fi dublat de un program de investiții. De asemenea, se intenționează majorarea capitalului social. „Socep va folosi propriile resurse financiare, dar și surse atrase. Este necesar ca acționarii puternici să vină cu bani. Trebuie să atragem și alți investitori alături de noi, fie printr-o emisiune de acțiuni, fie prin asocieri pe diferite afaceri. Putem recurge și la împrumuturi bancare, pentru că piața creditelor a început să fie favorabilă. Trebuie să ne grăbim, dacă vrem să nu pierdem trenul relansării economice” - a declarat Daniel Linteș.