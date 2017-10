Leasingul creşte în 2007 cu 30%

Leasingul crește în 2007 cu 30%

Ştire online publicată Miercuri, 28 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentanții Asociației de Leasing și Servicii Financiare Nebancare estimează pentru acest an o creștere a serviciilor de leasing cu aproximativ 30%. Totuși, potrivit acestora, creșterea din acest an va fi una sub nivelul celei înregistrate în urmă cu un an, când procentul raportat de principalii jucători de pe piață a fost de 62,1%. „Avem de-a face cu o încetinire bruscă a ritmului de creștere, ceea ce demonstrează atingerea unui stadiu de maturizare și un început de satu-rație pe unele segmente ale cererii, cum ar fi cel auto”, a declarat Cristian Mateescu, secretar general în cadrul asociației.