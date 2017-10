Laserul de la Măgurele, cel mai puternic din lume, este aproape gata. În aprilie încep testele

Cel mai puternic laser din lume, care se construieste langa Bucuresti, la Magurele, este aproape finalizat. In aprilie, echipa de cercetatori va incepe testele, care vor dura doi ani. Investitia estimata la 300 de milioane de euro, finantata din fonduri europene, va fi operationala in anul 2019, a declarat intr-un interviu pentru News.ro profesorul Nicolae Zamfir, directorul proiectului Extreme-Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) de la Magurele.140 de persoane lucreaza in total la acest proiect, din care 120 sunt cercetatori romani si straini din intreaga lume, care au venit sa lucreze la cel mai mare proiect stiintific in care este implicata Romania. Mii de componente sunt in prezent ansamblate pentru a alcatui proiectul care va repune Romania pe harta globala a cercetarii.Cand va fi operational, ELI-NP va fi cel mai important centru de cercetare stiintifica din Romania. Acesta va ajuta la descoperirea unor izotopi radioactivi care pot trata cancerul, de exemplu, sau va putea ajuta la identificarea completa a continutului butoaielor cu deseuri radioactive, fara a fi desfacute, un lucru extrem de dificil in prezent."Anul trecut in luna mai a fost finalizata constructia cladirilor care vor adaposti laserul si timp de cateva luni, pana in septembrie, au fost testate integral la toti parametrii. Daca unul dintre parametrii nu era la nivel la care am cerut, am fi avut probleme ulterior. Cladirea a fost testata timp de patru luni, zi si noapte, la conditii deosebite, de temperatura, umiditate, la radioprotectie, la protectia campului electromagnetic, la antivibratii, la presiune. Toate testele au trecut. A fost instalat deja primul brat al laserului. In septembrie a inceput livrarea componentelor care vor alcatui laserul, au fost aduse mai ales din Franta. Au fost livrate majoritatea componentelor si toate pentru primul brat al laserului. Laserul se asambleaza acum. De altfel, cea mai importanta parte a proiectului o reprezinta echipamentele. In luna aprilie incepem testele. Aceste teste vor dura doi ani, iar laserul este programat sa fie operational in vara anului 2019", spune Zamfir.