„Lăsaţi vacanţele românilor!” Angajaţii şi proprietarii din HoReCa au ieşit în stradă

Caravana protestelor în turism a început la Constanţa. Organizaţia Patronală Mamaia - Constanţa (OPMC) a reunit în faţa Hotelului „Tomis” numeroşi patroni din HoReCa împreună cu angajaţii lor, la primul protest din acest an. Pe un frig de îngheţau pietrele au strigat într-un glas: „Vrem să muncim!, Lăsaţi banii în ţară şi Lăsaţi vacanţele românilor!”. Peste 30 de persoane au răspuns apelului de a participa la proteste. „În urma deciziei de ieri a biroului executiv al Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), am luat hotărârea unor acţiuni de amploare în toată ţara. Este primul eveniment organizat la Constanţa, pentru că aici, pe litoral sunt şi cele mai multe locuri de cazare. Faptul că de nouă luni de zile nu s-a luat nicio măsură de redresare a turismului, iar la ora aceasta suntem pe o scădere de 70%, ne-a adus în pragul disperării”, a spus Nicolae Bucovală, preşedintele OPMC.



Turismul, singurul sector al economiei care are capital românesc de 93%



Preşedintele FPTR, Mohammad Murad a venit la protest, după ce ieri s-a întâlnit cu ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Claudiu Năsui. „Este trist ce se întâmplă. Ieri am fost la domnul ministru al Economiei şi ne-a comunicat că nu mai este vorba de suma alocată iniţial de 2,5 miliarde de lei, este vorba doar de un miliard de lei. Nu este luată o decizie, dar este o primă lovitură. A doua lovitură este anularea voucherelor de vacanţă şi ne-a comunicat oficial, că domnul prim-ministru nu mai aprobă voucherele de vacanţă pe 2021, cu toate că au fost aprobate de actualul Guvern în decembrie. Şi a treia lovitură, Măsura M2, M3 care sunt blocate din lipsă de bani”, a spus Mohammad Murad. Pierderile din ultimul an, la nivel de HoReCa depăşesc două miliarde de euro, iar revenirea va fi imposibilă. Este singurul sector economic unde capitalul românesc reprezintă 93%, a subliniat preşedintele FPTR. Autorităţile locale constănţene au înţeles situaţia prin care trec operatorii din turism care au fost afectaţi de pandemia de COVID-19 şi au redus taxa de utilizare a domeniului public la 99%, pentru terase şi a mai scăzut impozitul pe clădiri la jumătate. „Impactul negativ în acest an va fi de 35-50% pe vânzări. Facem investiţii pentru a aduce turişti pe litoral cu sprijinul partenerilor financiari. Anul trecut a fost scădere de turişti de aproximativ 30% pe fondul pandemiei, dar am fost într-o situaţie bună a numărului de turişti români care au ales litoralul românesc, iar hotelurile au avut un grad de ocupare de 20%”, a declarat Nedea Ionuţ, director general LitoralulRomânesc.ro.



„Oamenii care au rămas nu vor fi daţi afară”



În turism şi ramurile adiacente lucrează peste 200.000 de oameni. Nicolae Bucovală, preşedintele OPMC şi proprietar de hoteluri a menţionat că nu va da oameni afară şi dacă vânzările merg bine vrea să mai angajeze oameni prin luna aprilie.



Totuși, rectificarea bugetară ar putea readuce voucherele de vacanţă, este de părere Cristian Bărhălescu, vicepreşedinte ANAT. „Ne temem că o mare parte a clienţilor vor pleca în zona de gri sau negru, vor pleca din ţară cu banii pe care îi vor primi, pentru că atât companiile de stat cât şi cele private vor oferi prime de vacanţă. Efectul multiplicator al voucherelor de vacanţă este benefic pentru economie. Pentru o vacanţă de 5,6 mii de lei discutăm de impozite şi taxe de peste 2.500 de lei care se întorc spre stat. Consider că vorbim de un efort mic pentru o întoarcere mare”, a mai spus vicepreşedintele ANAT. Anca Nedea Pavel, director executiv OPMC a concluzionat cel mai bine starea de fapt a voucherelor de vacanţă.





„În decembrie, înainte de alegeri, aveam aceste vouchere acordate, puse în lege, după lungi negocieri pentru că era al doilea an de pandemie şi erau foarte importante în primul rând pentru prevenţie, pentru sănătate. Şi după aia, s-au bătut pe buget, au venit alţii care au făcut promisiuni electorale şi banii nu existau”, a spus Anca Nedea Pavel.





Marţi, 16 februarie, proprietarii de hoteluri, restaurante, cafenele, baruri, saloane de evenimente, alături de angajaţii lor s-au alăturat colegilor din ţară şi au ieşit în stradă, la primul protest de amploare din acest an.