„Land of choice” va fi promovată pe Eurosport şi CNN

„Land of choice” va fi promovată pe Eurosport și CNN

Ministerul Turismului va realiza o campanie de publicitate pe piața internațională, care va fi difuzată pe posturile Eurosport și CNN, potrivit oficialilor ministerului. Potrivit European Media and Marketing Survey (EMS) cele două posturi au cea mai mare audiență pe segmentele respective (sport și știri). Astfel, vor fi difuzate 550 de spoturi pe Eurosport, 475 pe Eurosport 2, se face o campanie de sponsorizare pe Eurosport, constând în afișarea a 325 de billboard-uri de șase secunde și vor fi postate 9.000.000 de bannere pe internet, la un preț total de 1 milion euro. De asemenea, ministerul va achiziționa și serviciile de difuzare a 529 de spoturi pe CNN, pentru suma de 334.950 euro. Campania, intitulată Romania – Land of Choice, se va desfășura în perioada august – decembrie 2009 și are drept scop „creșterea numărului de turiști străini în România”.