Lamborghini a lansat primul sau SUV din ultimii 20 de ani / Galerie foto

Ştire online publicată Luni, 23 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Lamborghini a lansat un SUV de "super lux" la Salonul Auto din Beijing, primul model de acest gen din ultimii aproape 20 de ani, pe fondul cresterii cererii din pietele emergente.Modelul, numit Urus, s-ar putea vinde in 3.000 de exemplare pe an, ceea ce inseamna destul de mult, avand in vedere pretul de cel putin 200.000 de dolari, relateaza Bloomberg.Totusi, o decizie privind productia in serie nu a fost luata inca. "Daca vom intra pe un nou segment de piata, trebuie sa ramanem fideli valorilor noastre", a declarat Stephan Winkelmann, director executiv al companiei.