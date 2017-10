Lăcomia „imobiliarilor”, hoţii de buzunare şi ceasurile incompetenţei

Lăcomia „imobiliarilor”, hoții de buzunare și ceasurile incompetenței

Există o categorie largă de constănțeni cărora le pasă de orașul lor și alta, ceva mai restrânsă, care iau atitudine față de fenomenele negative. O demonstrează interesul stârnit de articolele din „Cuget Liber“, în care sunt prezentate aspectele negative ale urbei noastre. Aceste articole au, în general, cele mai multe accesări pe internet și adună comentariile cele mai multe ale cititorilor noștri. Opiniile, informațiile și abordările lor, pertinente în foarte multe cazuri, completează în mod fericit articolele autorilor. Pentru acest lucru, noi, ziariștii, le mulțumim! Reportajul „Moartea unui vad comercial al Constanței” face parte și el din categoria materialelor care au atins un „nerv”, o durere a localnicilor, care văd cum orașul se degradează stradă cu stradă, cartier cu cartier, sub privirile indiferente ale autorităților, dar și cu concursul multora dintre cei ce alcătuiesc comunitatea locală. Comentariul primit „de la un constănțean (17-07-2010 13:34:27)” explică de ce afacerile de pe strada Ștefan cel Marte, altă dată vadul unui comerț înfloritor, sunt pe moarte, de ce zeci de magazine au tras obloanele. „Proprietarii acestor spații comerciale, mulți dintre ei apăruți cu aranjamente, după revoluție, primeau, în anii trecuți, chirii de ordinul a 100 - 150 euro mp. Să nu mai vorbim de spațiile în suprafață mare, care aveau chirii de ordinul 50.000 euro pe lună. Este, pentru unii, incredibil, dar acești nesătui au stricat totul. Ar fi interesant de văzut dacă și contractele de închiriere au fost întocmite pe aceste sume. Bine-înțeles că nu” - spune autorul comentariului. Cititorul nostru are perfectă dreptate. Chiriile mari, nesimțite și, de multe ori, nedeclarate corect și nefiscalizate ca atare, constituie motivul dispariției multor afaceri din zonă. Pentru a supraviețui, ele s-au refugiat în locațiile mai ieftine. În România, mulți dintre proprietarii de imobile, de spații de închiriat au o mentalitate irațională: vor să-și recupereze banii „investiți” nu într-un interval de timp rezonabil, de 10 - 15 ani, ci în numai 3 - 4 ani. Pe timp de creștere economică, politica chiriilor mari mai ținea. Odată cu izbucnirea crizei economice, Bălaia care dădea lapte mult și gros a-nțărcat. Proprie-tarii de imobile care nu s-au adaptat și nu au schimbat politica au rămas fără mușterii. Mulți dintre ei preferă să nu lase din preț și să stea cu spațiile comerciale neocupate. Problema este că, prin această atitudine, nu pierd numai ei, ci și comunitatea de afaceri din acel vad, orașul în ansamblu. Mai trebuie semnalat un aspect. Mulți dintre acești proprietari nu au făcut nimic pentru buna întreținere a imobilelor, pentru a le da un aspect cât mai îngrijit, cât mai atractiv. De vină sunt și autoritățile locale. Nu i-au obligat să o facă, nu le-au cerut socoteala. Un „alt constănțean (17-07-2010 13:50:59)” semnalează următorul fenomen: „Chiar din dreptul sediului Poliției, intersecția cu Atelierelor, zilnic pe trotuare stau hoții specializați în telefoane mobile. Din zona Tomis Moll până la Poștă sunt cei specializați în furtul din buzunare. Sunt mai mulți decât trecătorii obișnuiți. Din decor mai fac parte grupurile de polițiști și gardieni, tot felul de paznici și încasatori. Zona are un grad maxim de periculozitate, fiind aproape inaccesibilă oamenilor normali.” Este corect ceea ce spuneți. Fenomenul infracțional repre-zintă una dintre cauzele majore pentru care acest vad comercial este ocolit tot mai mult de cumpărători. Vina aparține, în principal, Poliției, dar și Gărzii Financiare, care nu-i ia la bani mărunți pe „comercianții” de telefoane și țigări, de pe Ștefan cel Mare și din Piața Griviței. La rândul său, cititorul Vasile Georgescu (17-07-2010 14:22:21), afirmă următoarele: „Mă alătur și eu comentariilor făcute, ar mai fi de semnalat grupurile de cerșetori, unii dintre ei agresivi, care pur și simplu blochează trecerea prin anumite locuri și a celor care strâng „fonduri” pentru copii han-dicapați, biserici, cămine de bătrâni etc. Și încă ceva, poate puțin important, ceasul stradal de la mall nu a funcționat niciodată. Sunt 5 ani, poate mai mult de când indică, trecătorilor, incompetența și prostia celor care l-au montat. Ceasurile lui Mazăre - alte defecțiuni plătite de contribuabili. Dar asta ar fi ultima problemă care ar trebui pusă în discuție. În rest, zona este un adevărat pericol.” Domnule Vasile Georgescu aveți dreptate când spuneți că ceasurile stradale indică incompetența autorităților locale. Nu sunt, însă, de acord că ar fi o chestiune minoră. La câți bani am plătit noi, contribuabilii, pentru ele, nu mi se pare a fi o bagatelă.