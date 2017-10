La preţurile benzinarilor abia de se ajunge cu scara

La prețurile benzinarilor abia de se ajunge cu scara

Când scumpesc ceapa, brânza, pâinea, apa de băut și curentul electric, furnizorii oferă aceeași explicație: „Nu vedeți cât s-au scumpit carburanții?” Cum să nu vedem! Creșterea prețurilor la benzină, motorină și gaze o văd până și orbii. Dar oricâte dioptrii am avea la ochelari, nu reușim să observăm niciodată vreo scădere. În România, scumpirea carburanților a devenit o competiție, un sport. Când un benzinar majorează tarifele la pompă, ceilalți se grăbesc să-l întreacă. În cursa asta nebună, prețul benzinei și motorinei a străbătut, în numai trei ani distanța de la 3,5 lei la aproape 6 lei pe litru. Săptămâna trecută, Petrom și Lukoil au slobozit din cușcă prețurile, lăsând carburanții să muște mai zdravăn din bugetele de familie și ale agenților economici. Ce explicații ne mai pot oferi benzinarii pentru cele întâmplate? Toate sunt fumate. Nu mai pot da vina pe cotațiile petroliere internaționale, pe operațiunile speculative cu contractele petroliere. Scumpirea actuală este în discordanță cu evoluțiile de la bursă. Din martie 2011 și până azi, țițeiul s-a ieftinit cu 14 dolari, de la 126 dolari la 112 dolari pe baril. În schimb, la pompele din România, scumpirile au continuat. Nu poate fi invocată nici creșterea consumului. Economia mondială, dar și cea națională, sunt încă departe de nivelul atins în 2008, ultimul an de creștere, când prețul barilului de țiței ajunsese la 147 dolari. Astăzi, cererea de carburanți este cu 10 - 15% mai mică decât în perioada fastă a economiei. Benzinarii nu pot arăta cu degetul nici măcar spre fiscalitate. Un raport al Agenției Naționale de Administrare Fiscală a evidențiat că ponderea taxelor a scăzut de la 52,5%, cât era la începutul anului 2010, la 49,8%, la sfârșitul anului, în condițiile în care s-a majorat TVA-ul anul trecut. În 2009, creșterea prețului la pompă a fost de doar 50 de bani pe litru în condițiile în care nivelul cotațiilor țițeiului s-a dublat, de la 470 de dolari la 850 de dolari pe tonă. În 2010, cotațiile au crescut de la 850 dolari pe tonă, la începutul perioadei, la 980 de dolari la sfârșitul anului. Deci o creștere de aproximativ 15%. În aceste condiții, arată raportul, prețul la pompă a crescut cu 1 leu pe litru.Dacă nici acțiunile speculative, nici raportul dintre cerere și ofertă și nici fiscalitatea nu sunt dătătoare de seamă pentru dinamica prețurilor carburanților, atunci ce lege o guvernează? Întrebarea asta și-a pus-o și Guvernul României, care încă din luna ianuarie 2011 a solicitat ANAF declanșarea inspecțiilor fiscale generale la societățile petroliere în cauză, pentru a vedea dacă veniturile realizate din creșterea prețurilor la combustibili sunt reflectate în profiturile firmelor și, implicit, în impozite și taxe plătite la bugetul de stat. De asemenea, el a solicitat Consiliului Concurenței o analiză suplimentară pentru a observa dacă a existat sau nu o practică de monopol, având în vedere faptul că, practic, concomitent toate societățile din domeniu au majorat aproximativ cu același procent prețul carburanților. Care este rezultatul inspecțiilor și analizelor? Li s-a pus, oare, cruce?Noua creștere de prețuri a carburanților va genera efecte în lanț în economie și societate, costurile trebuind să fie suportate de consu-matorul final. Ciudat este că marii benzinari ai României vorbesc de responsabilitate socială și organizează tot felul de acțiuni sub această titulatură. Praf în ochi publicului! Responsabilitate socială trebuie demonstrată prin prețurile afișate la pompă.