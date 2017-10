La mulţi ani colegilor noştri tipografi!

La mulți ani colegilor noștri tipografi!

An de an, ziua de 13 decembrie - aniversarea Zilei Tipografilor - se leagă mai concret de ziua jertfei a 102 tipografi bucureșteni, uciși în 1918, în timpul manifestației pașnice a slujitorilor tiparului pentru revendicările lor social-economice, precum și pentru ceea ce numim noi astăzi „libertatea presei“.Pentru Trustul de Presă „Cuget Liber”, aniversarea se metamorfozează într-o sărbătoare, pentru că este poate singura zi de peste an în care cei care trudesc la facerea acestui ziar, dar și a altor produse tipografice se simt în centrul atenției, se simt valorizați.În vastul peisaj tipografic constănțean, „Cuget Liber” a reușit să se identifice nu numai datorită vechimii sale în branșă și istoriei pe care o oferă elevilor ce-i trec pragul, dar și datorită utilajelor de ultimă generație pe care le folosește.Revenind, însă, la cei sărbătoriți astăzi, colegii noștri tipografi pot fi comparați cu albinele din stup pe care nu le știe decât apicultorul, dar care oferă acel produs atât de apreciat de consumator pentru simplul motiv că este unul natural, nealterat de niciun adaos chimic.Dincolo de această paralelă, însă, despre ei se poate spune, fără teama de a greși sau exagera, că sunt o mare familie, cu bucuriile, dar și cu necazurile ei, cu tensiunile, dar și cu amintiri dragi. Despre acestea ne-au vorbit câteva dintre cele mai vechi angajate ale Tipografiei „Cuget Liber”.v v vMariana Vințianu, actualmente șef compartiment lansare-urmărire producție, ne povestea că, în anul 1976, s-a angajat în sectorul legătorie, după care a lucrat la sectorul mașini plane, s-a întors în legătorie, iar în urma unui curs pentru normator, a deve-nit casier statistician. Din anul 1986 lucrează la biroul de comenzi, dar cea mai dragă i-a fost activitatea la sectorul legătorie, unde a trăit satisfacția produsului finit, indiferent că era vorba de carnete, cărți sau alte lucrări.Aceeași amintire dragă legată de lucrul bine făcut o împărtășește colega ei de birou, Aida Bălănică, șef birou depozitare-desfacere, care s-a angajat în anul 1977 tot în sectorul legătorie. Ele sunt două dintre angajatele care pot povesti nepoților și strănepoților despre vremurile în care rândurile ziarului se culegeau la zețărie și la linotip, meserii despre care astăzi nu mai știu prea mulți.În anul 1980, când s-au angajat la zincografie Gabriela Stanciu și Niculina Stan, clișeele obținute prin fotografiere erau gravate pe plăci de zinc. Le sunt dragi vremurile acelea și povestesc cum au văzut crescând sub ochii lor copiii colegilor, unii dintre ei ajungând să lucreze azi la „Cuget Liber”. La fel de plăcute le sunt amintirile legate de foști colegi, actualmente pensionari.Istoria tiparului, însă, a apus, iar tehnolo-gia modernă a făcut loc unor neînchipuiți „dușmani”, care de la o zi la alta își arată colții într-o piață concurențială, bazată exclusiv pe valoarea produsului finit.Este o luptă pe care o resimte foarte bine și Gabriel Simionescu, directorul Tipogra-fiei „Cuget Liber”. „Calitatea - prețul - terme-nul de livrare, nu neapărat în această ordine, sunt termenii unei competiții pe care ne străduim să o finalizăm în vârful piramidei. Suntem într-o permanentă luptă pentru satisfacția lucrului bine făcut și mulțumirea imediată a beneficiarului. Ceea ce este extrem de complicat când tipografiile digitale vin puternic din urmă. Dincolo de aceste frământări, folosesc acest prilej pentru a le dori colegilor noștri tipografi, la ceas aniversar multă sănătate!”.I s-a alăturat cu aceleași frumoase urări Mihaela Rusen, director comercial: „De acum 95 de ani, de când câteva sute de tipografi au declanșat în centrul Bucureștiului o amplă grevă a muncitorilor pentru revendicarea unor drepturi legitime, pare că tipografii sunt într-o continuă rezistență. Acum se luptă cu evoluția tehnologică, cu informația accesată electronic. Măcar astăzi să recunoaștem că un «click» nu se compară cu senzația satinului unei coli de hârtie și că imaginea înșelătoare a monitorului nu poate intra în competiție cu armele pline de culoare ale acestor oameni. La mulți ani tipografilor noștri, care dau strălucire cărților, revistelor și ziarelor pe care le dorim pe masa și în rafturile a cât mai mulți cititori!”.v v vDirectorul general al SC „Cuget Liber” SA, Robert Bak, nu poate omite faptul că 2013 a fost un an foarte greu: „Am reușit să îl încheiem cu bine și le mulțumesc tuturor pentru efortul depus. Am putea fi considerați ultima redută în fața acaparatorului internet, dar ne străduim și cu certitudine beneficiarii apreciază eforturile noastre de a răspunde cerințelor tot mai evoluate. Sunt convins că anul 2014, deși se anunță și mai greu, va trece mai ușor dacă ne vom strădui și ne vom da interesul să depășim împreună problemele pe care le vom întâmpina”.