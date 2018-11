La împlinirea a 45 de ani Compania Celco a lansat pe piață un material revoluționar, pentru izolarea termică a clădirilor

Salonul restaurantului „The View”, de pe faleza Constanței, a găzduit marți, 6 noiembrie 2018, Conferința „45 ani Celco”. La eveniment au luat parte dezvoltatori imobiliari, producători de materiale de construcție, specialiști din sectorul construcțiilor, reprezentanți ai mediului academic.În cuvântul de deschidere, Niculae Dușu, președintele grupului de firme Celco, a arătat că succesul fabricii de BCA din Constanța, după privatizarea din 1997, s-a datorat aplicării cu consecvență, în întreaga activitate, a principiului responsabilității, obiectivul principal fiind calitatea. „Am introdus în mintea lucrătorilor grija față de calitatea muncii și a produselor, faptul că nu trebuie să facem rabat de la calitate. Am reușit să creăm o nouă mentalitate. Datorită aplicării acestor principii de management, am reușit ca în anul 2000 să producem 335.000 mc de BCA și să vindem tot atât. Lucrul cu mentalitatea este important, dar sunt necesare și investiții. Astfel, am început un program de investiții majore după anul 2000”, a afirmat Niculae Dușu.Întrucât pe piață nu se găsea var de calitate pentru producerea BCA, compania Celco a construit cea mai modernă fabrică de var din România, în comuna Corbu. Intrată în exploatare în anul 2008, fabrica de var Celco se remarcă prin gradul înalt de automatizare, respectarea celor mai exigente standarde de mediu și prin produsele de calitate superioara. Datorită acestei investiții, Celco a devenit cel mai important furnizor de var din sud-estul României pentru marile industrii consumatoare: fabrici de BCA, combinate siderurgice, producători de lianți hidraulici rutieri, producători de adezivi și mortare, secții chimice și sectoare agro-alimentare. Totodată, în premieră mondială, a fost introdusă metoda de ambalare a varului în saci vidați. A urmat înființarea secției de adezivi și mortare uscate.Astăzi, grupul de firme Celco reunește capacități de producție din mai multe sectoare industriale: producția de BCA, fabricarea adezivilor și mortarelor uscate, fabricarea varului (îndeosebi a varului special creat pentru producția de BCA), exploatarea carierelor de nisip și calcar din localitatea Plopeni, respectiv Tașaul. Această diversificare permite companiei Celco să dețină controlul absolut asupra materiilor prime ce intră în producția de BCA, garantând astfel calitatea produsului finit.„Toate s-au făcut cu gândul la oameni. Astăzi, avem o echipă tânără. În timp ce foarte mulți tineri pleacă să muncească peste hotare, noi am reușit să constituim o echipă de tineri devotați companiei, care produc cu adevărat, nu doar vorbesc”, a afirmat Niculae Dușu.Una dintre echipele de specialiști a companiei Celco a creat, de curând, un material nou, revoluționar, pentru termoizolarea construcțiilor noi și vechi. Pe data de 23 octombrie 2018, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a avizat favorabil produsul denumit „set termoizolant – IZOMINERAL”. Materialul se aplică pe fațadele clădirilor în vederea izolării lor termice, în scopul creșterii performanței energetice a acestora. Produsul asigură nu doar o bună izolare termică, ci și fonică, nu arde (spre deosebire de izolațiile din polistiren), este ecologic, are o durată lungă de viață și se prelucrează ușor.Prezenți la reuniune, Decebal Făgădău - primarul municipiului Constanța, Dănuț Jugănaru - directorul general al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, și Claudiu Eugen Georgescu – președintele Asociației Producătorilor de Materiale de Construcții din România au felicitat compania Celco pentru realizările sale și i-au acordat diplome de excelență și plachete.În cadrul evenimentului, Niculae Dușu și Ion Secăreanu – directorul general al Celco SA, i-au recompensat cu premii pe mai mulți foști angajați care au participat la înființarea fabricii de BCA din Constanța și care, în prezent, sunt pensionari.