La ce să fie atenţi vânzătorii de lapte şi brânzeturi din pieţele constănţene

La ce să fie atenți vânzătorii de lapte și brânzeturi din piețele constănțene

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat controale peste controale în această perioadă. Nu doar piețele și magazinele care comercializează carne de miel au fost luate în vizor, ci și cele care vând lapte și brânzeturi.Iată la ce ar trebui să fie atenți comercianții, dar și producătorii, pentru a evita amenzile: În primul rând, producătorii care vând direct lapte crud către consumatorul final în piețe trebuie să dețină fișe care să ateste starea de sănătate a animalelor de la care a fost obținut laptele, completate de către medicii veterinari din localitățile de origine. Pe de altă parte, comercianții de brânzeturi ar trebui să știe că acestea pot fi expuse la vânzare numai în spațiile special amenajate în piețele agroalimentare și târguri, doar în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confecționate din materiale necorodabile, ușor de curățat și igienizat (plastic, ceramică etc.). Apoi, brânzeturile trebuie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului și a expunerii la vânzare către consumatorul final (de exemplu în recipiente din material plastic, pungi din plastic incolore etc.).Inspectorii sanitari spun că sunt permise transportul și păstrarea în vederea vânzării directe către consumatorul final a brânzeturilor și în recipiente confecționate tradițional din lemn (putini), cu condiția că acestea să fie curate și identificate corespunzător, însă comercializarea directă către consumatorul final se va face numai în ambalaje de desfacere de unică folosință (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară etc.), sau alte tipuri de recipiente curățate și igienizate corespunzător.Mai mult, în vederea asigurării trasabilității brânzeturilor comercializate, acestea trebuie să fie însoțite de informații scrise din partea producătorului, care să conțină mențiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obținerii etc. Se pot utiliza metode diferite de etichetare, cum ar fi aplicarea pe ambalajul de transport sau desfacere a unor etichete adezive, utilizarea de pungi imprimate sau afișarea în momentul expunerii la vânzare și pe toată perioada comercializării a unor informații înscrise pe tăblițe sau panouri (aplicate sau prezentate deasupra sau în dreptul produsului expus spre comercializare), din care să reiasă tipul produsului, data producției, originea etc.