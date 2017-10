La ce am putea avea TVA de 9%, după pâine şi, eventual, carne

La ce am putea avea TVA de 9%, după pâine și, eventual, carne

Cel mai probabil carnea va fi următorul produs în cazul căruia TVA ar urma să scadă la 9%, nu mai este o noutate, dar se pare că ar putea urma și altele! Anul viitor este foarte posibil ca reducerea să se aplice și la legume, fructe și lapte, a precizat, ieri, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, în cadrul unei întâlniri cu producătorii agricoli din județul Dâmbovița. „După o perioadă, să zicem un an de zile, se va face o evaluare dacă efectul reducerii TVA la pâine a fost benefic, în sensul că s-a redus prețul pâinii, că am salvat acele societăți, am salvat locuri de muncă, dar am avut și încasări cel puțin egale la bugetul de stat. Și dacă toate aceste lucruri sunt corecte, atunci putem să reducem. Și, am spus de fiecare dată, probabil, următorul produs va fi carnea. Eu sper să fie mai multe, sper să fie și legumele, și fructele, și laptele, pentru că și acolo există un grad de evaziune destul de mare, grad de evaziune care produce probleme pe piața care ar trebui să fie corectă și în care concurența ar trebui să primeze, dar în con-diții egale”, a afirmat Daniel Con-stantin.