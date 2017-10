La cât ar putea ajunge moneda EURO în 2014

Ştire online publicată Vineri, 03 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Specialiștii în economie se așteaptă la variații ample ale monedei naționale în raport cu EURO, însă leul ar putea rămâne într-o poziție relativ favorabilă comparativ cu celelalte monede din regiune. Potrivit Comisiei Naționale de Prognoză, leul va ajunge la o cotație medie de 4,45 lei pentru un euro în cursul anului 2014.„Leul ar putea incheia anului 2014 la 4,48 lei/euro, cu variatii ample in intervalul 4,35 – 4,65 lei/euro pe parcursul anului, imprimate de deciziile nerezidentilor care au ajuns sa detina un sfert din obligatiunile guvernamentale in lei. Reducerea programului FED de cumparari de active si alegerile prezidentiale de la finalul anului pot deprecia leul daca Romania nu mentine coerenta politicilor asumate cu Fondul Monetar International si Comisia Europeana", a declarat Florin Eugen Sinca, analist sef in cadrul BCR, citat de DailyBusiness.ro.Melania Hancila, manager Deloitte Consultanta, spune ca piata valutara va fi caracterizata printr-o volatilitate mai ridicata in 2014 si se asteapta la deprecierea usoara a leului, calculele Deloitte indicand un curs mediu de aproximativ 4,5 lei/euro si variatia cursului in principal intervalul: 4,4-4,6 lei/euro.La randul sau, Mihai Patrulescu, senior economist UniCredit Tiriac Bank, a mentionat ca „cursul de schimb ar putea fi influentat in primul trimestru al anului 2014 de factori externi, dar leul ramane intr-o pozitie relativ favorabila comparativ cu celelalte monede din regiune". Rozalia Pal, economist-sef GarantiBank, se astepta ca la sfarsitul anului 2013 cursul sa se stabilizeze la 4,45 lei/euro si sa scada in 2014, spre 4,55 lei/euro la sfarsit de an.În cursul anului 2013, leul s-a devalorizat cu 1,2% ajungând de la un curs de 4.4287 lei/euro la sfârșitul anului 2012 la 4.4847 lei/euro în ultima zi a anului 2013. Moneda nationala a pierdut 2.08 bani in raport cu euro in ultima zi a anului, astfel ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) a publicat un curs de 4.4847 lei/euro.