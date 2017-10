ŠKODA RAPID, lansată pe piaţa din Constanţa

©KODA RAPID, lansată pe piața din Constanța

Nouaa fost lansată oficial în Constanța, ieri, cu un preț de intrare de 11.990 euro (TVA inclus)! Și pentru că reprezintă spațiul în cea mai frumoasă formă a sa, așa după cum spun cunoscătorii, primul automobil ©koda care se înscrie în noua linie de design a mărcii va deveni etalon în clasa compactă în ceea ce privește spațiul interior.impresionează prin spațiul amplu, un design expresiv, un raport excelent preț - valoare, un pachet de siguranță cuprinzător și motoare eficiente. Designul său clar, precis, proaspăt și atemporal introduce mai mult decât un accent creativ în segmentul limuzinelor compacte. Proporții perfecte, suprafețe clare, cu forme curate și linii precise, care se îmbină pentru a da naștere unei imagini de ansamblu atractive. Partea frontală expune o nouă abordare a elementelor de design tipice pentru. Noul logo al mărcii iese în evidență pe partea frontală a capotei, care a fost rotunjită. Grila expune o ramă cromată cu tușe fine și este formată din lamele verticale. Blocul de lumini este astfel grupat în partea din față a modeluluiîncât descrie forma unui trifoi. Partea laterală a caroseriei transmite emoție pură, spun reprezentanții, prin intermediul unui ampatament lung și al unei siluete de coupé, dar și grație unei linii de profil dinamice și precise, care separă în mod clar lumina de umbră. În partea din spate, capota mare a portbagajului nu este doar extrem de practică, ci are și rolul unui element de design. În plus, stopurile care au forma distinctă și tipică mărcii, adică a literei C, și noul logo al mărcii, sunt alăturate pentru a crea imaginea inconfundabilă a modelului. Cel mai nou model ©koda impresionează prin spațiul surprinzător de generos, în ciuda dimensiunilor exterioare compacte (4,48 metri lungime, 1,7 metri lățime). Această limuzină oferă destul spațiu pentru cinci ocupanți și bagajul acestora (volum portbagaj 530 l), iar pentru că este o ©koda beneficiază de soluțiile inteligente caracteristice mărcii, precum și de un pachet complex de elemente de siguranță. Modelul dispune de trei niveluri de echipare (), cu patru motoare pe benzină (1.2 MPI / 75 CP, 1.2 TSI / 86 CP, 1.2 TSI / 105 CP, 1.4 TSI / 122 CP) și un propulsor Diesel (1.6 TDI / 105 CP).este lansată pe piața din România cu prețuri recomandate începând de la 11.990 euro (TVA inclus). Oferta specială de lansare conține și o reducere de 1.000 euro (TVA inclus), aplicabilă tuturor nivelurilor de echipare, mai puțin modelului de intrare Active 1.2 MPI / 75 CP.