KMG International, reacţie în urma anchetei DIICOT: "Activităţile rafinăriei Petromidia nu vor fi afectate"

1

Petromidia

In urma cu citiva ani,cind rafinaria era un cuib mare de ciori, statul roman voia sa o faca cadou turcilor de la Ak maia. Acestia ar fi vinduto la fier vechi si dupa ce scoteau ceva profit se pierdeau in "ceata". Acum cind rafinaria produce,ofera locuri de munca,plateste taxe,impozite etc trebuie distrusa. Nu stiu sigur cine este mai nemernic in speta asta,cei care au transformat o parte din bani in actiuni sau cei din umbra ,deranjati de faptul ca nu devenim mai repede tara de sclavi. Ce vad eu este ca procurorii joaca aici dupa o melodie straina si cu toate vaicarelile lor privind presupusul amestec in ancheta ,al oricui are o opinie,eu cred ca acum ei ar trebui sa fie cei interogati si acuzati de subminarea economiei ...... Dar tara de lasi si pupincuristi cum sintem, le vom multumi ca au facut dreptate si vom merge la televizor unde vom injura clasa politica ca nu face nimic. De fapt niste oameni speriati sa nu fie invitati la DNA ,mai nou devenit stapinul a tot si toate.